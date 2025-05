Les derniers gros vols de données (8 mai 2025)

Voici le récapitulatif des plus gros vols ou fuites de données de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine a été marquée par une série d’incidents de cybersécurité mettant à nouveau en évidence la diversité des menaces actuelles et les failles persistantes dans les environnements IT.

Le groupe DragonForce a revendiqué une attaque d’envergure contre la coopérative britannique Co-op. Initialement minimisée par l’entreprise, l’incident s’est révélé bien plus grave : les cybercriminels affirment avoir accédé aux données personnelles de 20 millions de membres, comprenant noms, adresses, adresses e-mail, numéros de téléphone et numéros de cartes de membre. Bien que les informations bancaires n’aient pas été compromises, la fuite de ces données pourrait avoir des conséquences durables.

Aux États-Unis, le Département de la qualité environnementale de l’Oregon (DEQ) a été la cible du groupe Rhysida, qui a publié plus de 1,3 million de fichiers volés après une tentative d’extorsion avortée. L’attaque a entraîné des perturbations majeures, notamment la suspension des tests d’émissions pour les véhicules et la perte de courriels sur plusieurs jours. La nature exacte des données compromises reste incertaine, mais leur volume (2,4 To) et leur mise en vente avant diffusion publique soulèvent de fortes inquiétudes. Rhysida renforce sa réputation de groupe actif et sans scrupule, ayant déjà ciblé des institutions de premier plan à travers le monde.

La fuite massive de données chez WorkComposer illustre les risques liés aux outils de surveillance en entreprise. Plus de 21 millions de captures d’écran d’activités d’employés ont été exposées publiquement via un bucket Amazon S3 mal configuré. Ces images, contenant potentiellement des informations sensibles comme des identifiants, documents internes, discussions privées ou données médicales, étaient accessibles à toute personne disposant du lien. L’incident soulève à nouveau la question éthique de la surveillance en milieu professionnel et du manque de contrôle des salariés sur leur vie numérique.

Par ailleurs, la communauté cyber suit de près les développements autour de BreachForums. Suite à une période d’inactivité et de rumeurs d’arrestation, les administrateurs du forum ont démenti toute compromission de leur infrastructure. Leur communication, signée par PGP, alerte également contre les versions clones du forum, laissant planer le doute sur la véritable situation de cette plateforme phare de la cybercriminalité.

Les chercheurs signalent aussi une augmentation significative des scans automatisés à la recherche de fichiers de configuration Git exposés. Ces fichiers contiennent souvent des jetons d’accès et des secrets exploitables pour compromettre des services cloud ou des répertoires de code. Cette tendance illustre la valeur grandissante des informations contenues dans les dépôts de développement mal sécurisés.

Côté fournisseurs, plusieurs entreprises américaines ont annoncé des compromissions récentes. Ascension, un acteur majeur du secteur de la santé, a confirmé le vol de données personnelles et médicales suite à une attaque sur un de ses partenaires en décembre 2024. VeriSource, spécialisée dans la gestion des avantages sociaux, reconnaît de son côté que les informations de 4 millions de personnes ont été exposées lors d’une brèche survenue en février. Enfin, Commvault a été victime d’une intrusion dans son environnement Azure par un acteur étatique, mais affirme que les données de sauvegarde de ses clients n’ont pas été affectées.

Les vols ou fuites de données de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée:

