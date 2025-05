Les actus cybersécurité de l’Europe (10 mai 2025)

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Le résumé de la semaine

La semaine européenne a été marquée par plusieurs événements dans le domaine de la cybersécurité, entre protection des données personnelles, attaques par déni de service et évolutions réglementaires.

La décision de la Commission irlandaise de protection des données (DPC) d’infliger une amende de 530 millions d’euros à TikTok a retenu l’attention. Cette sanction fait suite à des violations du Règlement général sur la protection des données (RGPD) liées au transfert illégal de données personnelles d’utilisateurs européens vers la Chine.

Les cyberattaques à motivation géopolitique se sont intensifiées, notamment avec une nouvelle campagne orchestrée par le groupe hacktiviste pro-russe NoName057(16), qui a ciblé plusieurs organisations néerlandaises. Ces attaques, essentiellement des DDoS de grande ampleur, ont affecté à la fois des entités publiques et privées. Les sites web de plusieurs provinces, dont la Hollande-Septentrionale et Groningue, ont été rendus inaccessibles. Ces actions, revendiquées comme représailles à l’aide militaire néerlandaise à l’Ukraine, illustrent la persistance de la menace hacktiviste et son instrumentalisation dans le contexte du conflit russo-ukrainien.

Dans la même veine, la France a officiellement condamné la Russie pour des opérations de cyberespionnage, une démarche inhabituelle qui marque un tournant dans la communication diplomatique française en matière d’attribution d’attaques. Cette prise de position publique pourrait indiquer un durcissement de la stratégie française face aux menaces cyber d’origine étatique.

Par ailleurs, la Pologne a été confrontée à une cyberattaque ayant temporairement perturbé le fonctionnement de son registre national, incluant le système PESEL. Bien que les autorités n’aient pas confirmé la nature exacte de l’incident, des sources locales évoquent une attaque par DDoS.

Sur le plan juridique, l’Union européenne a introduit une nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1er mai visant à protéger les designs numériques, tels que les interfaces utilisateur et les créations animées. Cette réforme étend la portée des droits de propriété intellectuelle et illustre la volonté européenne d’encadrer l’innovation numérique, avec des répercussions possibles sur les pratiques de développement logiciel et la gestion des actifs immatériels.

Enfin, le France Cybersecurity Challenge (FCSC) 2025 a rassemblé plus de 2000 participants autour de défis techniques élaborés par l’ANSSI. L’édition a été marquée par l’introduction d’épreuves de rapidité, enrichissant le format de compétition. Le FCSC permet aussi la présélection pour le championnat européen ECSC prévu à Varsovie en octobre prochain.

Les actus européennes de la semaine

