Vulnérabilités : les 15 alertes critiques du 15 juin 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Microsoft publie un Patch Tuesday record avec près de 200 correctifs, dont plusieurs dizaines jugés critiques et au moins trois failles déjà exploitées, notamment sur IIS et BitLocker, sur fond de tensions avec un chercheur prolifique.

Une vulnérabilité du noyau Linux permet à un utilisateur local non privilégié d’obtenir les droits administrateur et de s’échapper d’un conteneur, un exploit détaillé étant désormais public.

Une campagne ShinyHunters exploite une faille critique de type exécution de code à distance dans Oracle PeopleSoft, non authentifiée, pour compromettre plus de 100 organisations, majoritairement des universités américaines, via des endpoints Environment Management Hub exposés.

Microsoft introduit un délai automatique de deux heures avant la mise à jour des extensions Visual Studio Code, afin de réduire l’impact potentiel d’une extension malveillante ou compromise sur la chaîne d’approvisionnement logicielle.

Les publications de la semaine illustrent une accélération simultanée de la découverte et de l’industrialisation des vulnérabilités critiques, avec des correctifs massifs côté éditeurs, des exploits publics pour des composants centraux (noyau Linux, BitLocker, Oracle PeopleSoft) et des ajustements défensifs ciblant spécifiquement le risque de compromission de la chaîne d’approvisionnement applicative.

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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

Un Patch Tuesday record pour juin 2026 Microsoft a publié aujourd'hui des mises à jour logicielles pour corriger près de 200 failles de sécurité dans ses systèmes d'exploitation Windows et les logiciels associés, un nombre record de correctifs pour son cycle mensuel de mises… Lire la suite

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