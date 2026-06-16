Cyberattaques : les 13 incidents majeurs du 16 juin 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Le gang de ransomware The Gentlemen revendique 478 victimes après avoir débuté comme affilié de double extorsion, en réutilisant des ressources issues de programmes ransomware-as-a-service tels que LockBit, Qilin et Medusa.

GitHub introduit dans npm version 12 une modification dite « rupturante » désactivant par défaut les scripts d’installation, afin de bloquer les attaques de chaîne d’approvisionnement exploitant la commande « npm install » pour exécuter du code malveillant.

Le kit Kali365, proposé en mode phishing-as-a-service, contourne l’authentification multifacteur de Microsoft 365 via le mécanisme de codes d’appareils OAuth, capte des jetons d’accès et de rafraîchissement, et fournit à ses affiliés des leurres générés par intelligence artificielle.

WhatsApp a identifié puis interrompu des campagnes de spear‑phishing attribuées au fournisseur de logiciels espions NSO Group, après enquête sur des signalements d’utilisateurs visant des tentatives de manipulation par ingénierie sociale sur la messagerie.

Les incidents de la semaine soulignent un glissement vers des modèles d’attaque industrialisés, mêlant services de phishing clé en main, réutilisation de ressources ransomware-as-a-service et compromission de plateformes logicielles centrales. Du durcissement de npm par GitHub à l’essor de Kali365 et aux campagnes ciblant WhatsApp, la surface d’attaque se recentre sur les écosystèmes applicatifs et leurs mécanismes d’authentification.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Le ransomware Gentlemen revendique 478 victimes et peut se propager comme un ver. Une nouvelle analyse de l'opération The Gentlemen a révélé que ce groupe de cybercriminels, motivé par le gain financier, opérait initialement comme une filiale chargée de mener des attaques par double extorsion, tout en exploitant les ressources… Lire la suite

Des pirates informatiques nord-coréens utilisent GitHub comme une arme pour cibler les développeurs Une campagne de phishing soutenue, utilisant le recrutement de développeurs et des leurres liés à la revue de code pour diffuser des logiciels malveillants multiplateformes via des dépôts GitHub contrôlés par l'attaquant, a été identifiée sous le… Lire la suite

Microsoft piraté pour diffuser un logiciel malveillant aux utilisateurs de Claude et Gemini Microsoft a fermé plusieurs de ses dépôts sur GitHub, notamment ceux liés à Azure et aux agents de programmation d'IA, dans le cadre d'une enquête sur une fuite de données, selon une étude de chercheurs en cybersécurité… Lire la suite