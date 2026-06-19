Cybercriminalité : les 15 opérations et arrestations du 19 juin 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Une opération internationale de police a démantelé le service de blanchiment de cryptomonnaies « AudiA6 », décrit comme l’un des plus utilisés par les gangs de rançongiciels, coupant une filière financière de plus de 336 millions d’euros de profits illicites.

Des échanges sur la messagerie chiffrée SKY ECC ont permis de dévoiler un réseau criminel basé au Kosovo, impliqué dans un empire de 80 millions d’euros mêlant trafic de drogue, faux papiers, armes illégales et blanchiment d’argent à l’échelle européenne.

Les autorités américaines, françaises et italiennes ont saisi deux domaines de Fake accusés d’héberger des milliers d’images et vidéos pornographiques générées par intelligence artificielle, ciblant notamment des femmes célèbres et permettant la recherche par thèmes violents ou dégradants.

Le département de la Justice et le FBI ont saisi 13 faux sites de conseil liés à la Chine, accusés de proposer de faux travaux de recherche rémunérés à des détenteurs d’habilitation de sécurité américains afin d’obtenir des informations gouvernementales sensibles.

Les actions coordonnées des forces de l’ordre ciblent désormais l’ensemble de la chaîne des cyber-activités criminelles : infrastructures de blanchiment pour rançongiciels, plateformes chiffrées d’organisations mafieuses, sites d’exploitation sexuelle par deepfakes et leur base légale dédiée, ainsi que faux cabinets de conseil visant directement les détenteurs d’habilitations de sécurité, illustrant un recentrage offensif sur les services facilitant ces crimes.

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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

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