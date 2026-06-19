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Cybercriminalité : les 15 opérations et arrestations du 19 juin 2026

Illustration pour la veille cybercriminalité et crypto : une paire de menottes en métal repose sur un clavier d'ordinateur au premier plan. En arrière-plan sombre, une silhouette de hacker encapuchonné fait face à un réseau lumineux d'icônes de cryptomonnaies interconnectées, incluant les symboles du Bitcoin et de l'Ethereum, dans des teintes bleues et rouges.
Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine

  • Une opération internationale de police a démantelé le service de blanchiment de cryptomonnaies « AudiA6 », décrit comme l’un des plus utilisés par les gangs de rançongiciels, coupant une filière financière de plus de 336 millions d’euros de profits illicites.
  • Des échanges sur la messagerie chiffrée SKY ECC ont permis de dévoiler un réseau criminel basé au Kosovo, impliqué dans un empire de 80 millions d’euros mêlant trafic de drogue, faux papiers, armes illégales et blanchiment d’argent à l’échelle européenne.
  • Les autorités américaines, françaises et italiennes ont saisi deux domaines de Fake accusés d’héberger des milliers d’images et vidéos pornographiques générées par intelligence artificielle, ciblant notamment des femmes célèbres et permettant la recherche par thèmes violents ou dégradants.
  • Le département de la Justice et le FBI ont saisi 13 faux sites de conseil liés à la Chine, accusés de proposer de faux travaux de recherche rémunérés à des détenteurs d’habilitation de sécurité américains afin d’obtenir des informations gouvernementales sensibles.

Les actions coordonnées des forces de l’ordre ciblent désormais l’ensemble de la chaîne des cyber-activités criminelles : infrastructures de blanchiment pour rançongiciels, plateformes chiffrées d’organisations mafieuses, sites d’exploitation sexuelle par deepfakes et leur base légale dédiée, ainsi que faux cabinets de conseil visant directement les détenteurs d’habilitations de sécurité, illustrant un recentrage offensif sur les services facilitant ces crimes.

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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

Les groupes de ransomware coupés de leur filière de blanchiment de cryptomonnaies « AudiA6 » d'une valeur de 336 millions d'euros

Les groupes de ransomware coupés de leur filière de blanchiment de cryptomonnaies « AudiA6 » d'une valeur de 336 millions d'euros

www.europol.europa.eu

Une opération internationale de police a démantelé l'un des services de blanchiment de cryptomonnaies les plus utilisés par les groupes de ransomware et les réseaux cybercriminels, coupant ainsi un circuit financier essentiel servant à blanchir des centaines… Lire la suite

Des conversations cryptées révèlent l'existence d'un réseau criminel organisé kosovar à la tête d'un empire criminel de 80 millions d'euros.

Des conversations cryptées révèlent l'existence d'un réseau criminel organisé kosovar à la tête d'un empire criminel de 80 millions d'euros.

www.europol.europa.eu

Des messages échangés sur la plateforme de communication cryptée SKY ECC ont révélé l'existence d'un réseau criminel organisé basé au Kosovo, impliqué dans un trafic de drogue à grande échelle, l'utilisation de fausses identités, la possession illégale… Lire la suite

Les autorités américaines, françaises et italiennes ont fermé un important site de pornographie deepfake.

Les autorités américaines, françaises et italiennes ont fermé un important site de pornographie deepfake.

CyberScoop

Les ministères américains de la Justice et de la Sécurité intérieure ont saisi cette semaine plusieurs noms de domaine, les accusant d'avoir servi à la publication de milliers d'images et de vidéos de femmes nues, modifiées par… Lire la suite

Le FBI saisit des sites web de faux consultants liés à la Chine et ciblant des détenteurs d'habilitations de sécurité américaines.

Le FBI saisit des sites web de faux consultants liés à la Chine et ciblant des détenteurs d'habilitations de sécurité américaines.

HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

Le ministère de la Justice et le FBI ont saisi 13 faux sites web de conseil qui, selon les autorités, ciblaient des personnes habilitées au niveau américain en leur proposant des travaux de recherche rémunérés destinés à… Lire la suite

Un Ukrainien extradé d'Irlande plaide coupable pour son rôle dans l'escroquerie au ransomware Conti

Un Ukrainien extradé d'Irlande plaide coupable pour son rôle dans l'escroquerie au ransomware Conti

Security Affairs

Le ressortissant ukrainien a plaidé coupable aux États-Unis pour son rôle dans les attaques de ransomware Conti visant des victimes dans le monde entier. Lire la suite

Un policier fait l'objet d'une enquête criminelle pour utilisation présumée de l'IA

Un policier fait l'objet d'une enquête criminelle pour utilisation présumée de l'IA

Artificial intelligence (AI) | The Guardian

Un policier non identifié a été suspendu de ses fonctions opérationnelles : une première au Royaume-Uni. Un policier fait l’objet d’une enquête criminelle pour usage présumé d’intelligence artificielle et a été suspendu de ses fonctions opérationnelles. Il s’agit… Lire la suite

Une plainte déposée en Floride allègue une arrestation abusive suite à une erreur de reconnaissance faciale par l'IA de la police.

Une plainte déposée en Floride allègue une arrestation abusive suite à une erreur de reconnaissance faciale par l'IA de la police.

Artificial intelligence (AI) | The Guardian

Un homme de Floride a été arrêté à son domicile en Floride, alors qu'il résidait à 480 kilomètres du lieu où le crime avait été commis. Lire la suite

Une entreprise de logiciels espions a ciblé des utilisateurs de WhatsApp en violation d'une décision de justice américaine, selon Meta.

Une entreprise de logiciels espions a ciblé des utilisateurs de WhatsApp en violation d'une décision de justice américaine, selon Meta.

Technology | The Guardian

Une entreprise technologique affirme avoir « détecté et déjoué » les tentatives du groupe NSO d'accéder à des comptes en Jordanie et au Liban. Meta a déclaré qu'une société de logiciels espions ciblait les utilisateurs de WhatsApp avec des… Lire la suite

Un informaticien licencié a été emprisonné pendant 21 mois pour avoir saboté un ancien district scolaire.

Un informaticien licencié a été emprisonné pendant 21 mois pour avoir saboté un ancien district scolaire.

The Register – Security

Un informaticien mécontent risque 21 mois de prison après avoir été reconnu coupable de sabotage des systèmes de son ancien employeur pendant plus d'un an et demi. Lire la suite

Un ressortissant russe inculpé dans le cadre de la campagne d'espionnage de Void Blizzard

Un ressortissant russe inculpé dans le cadre de la campagne d'espionnage de Void Blizzard

CyberScoop

Selon une plainte pénale déposée cette semaine devant un tribunal fédéral, un ressortissant russe a été inculpé par le parquet fédéral de complot en vue d'accéder illégalement à un système informatique, dans le cadre d'une vaste campagne… Lire la suite

Fuite de données : la France arrête 7 jeunes hackers après plus de 1500 cyberattaques

Fuite de données : la France arrête 7 jeunes hackers après plus de 1500 cyberattaques

www.01net.com

Le 9 juin 2026, des équipes de l’Office anti-cybercriminalité ont organisé un vaste coup de filet à travers la France. Des interpellations ont été organisées simultanément dans plusieurs villes françaises, à savoir Lille,… Lire la suite

Opération d'INTERPOL : démantèlement de la plateforme de phishing Sniper Dz et arrestation de son administrateur

Opération d'INTERPOL : démantèlement de la plateforme de phishing Sniper Dz et arrestation de son administrateur

The Hacker News

Une opération menée le mois dernier par INTERPOL a permis de démanteler Sniper Dz, une plateforme de phishing en tant que service (PhaaS) active depuis une décennie, a annoncé Group-IB jeudi. Cette opération, baptisée Ramz, s'est déroulée… Lire la suite

Le FBI démantèle un vaste réseau de cybercriminalité basé en Chine, responsable de pertes s'élevant à 1,9 milliard de dollars.

Le FBI démantèle un vaste réseau de cybercriminalité basé en Chine, responsable de pertes s'élevant à 1,9 milliard de dollars.

CyberScoop

Le FBI, en collaboration avec Google et Lumen Technologies, a démantelé un important réseau de cybercriminalité basé en Chine, responsable de pertes estimées à 1,9 milliard de dollars, ont annoncé les autorités vendredi. Outsider, qui fournissait des… Lire la suite

Des listes de cybercriminels à télécharger

Des listes de cybercriminels à télécharger

korben.info

Si vous faites un peu de renseignements (OSINT) et que ce que vous cherchez, c'est des pseudos de cybercriminels, spmedia a un truc qui devrait vous plaire. Son repo GitHub Threat-Actor-Usernames-Scrape rassemble environ 773 000 pseudos uniques… Lire la suite

Des policiers sont régulièrement arrêtés pour avoir utilisé Flock pour harceler des personnes.

Des policiers sont régulièrement arrêtés pour avoir utilisé Flock pour harceler des personnes.

404media.co

Publicité • On dénombre plus d'une douzaine de cas à travers le pays où la police utilise Flock pour harceler des personnes de manière obsessionnelle et illégale. Image : Flock Lire la suite

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