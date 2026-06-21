Cybersécurité : les 16 actualités majeures du 21 juin 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Le Département de la Justice demande à un tribunal du Mississippi de rejeter la plainte du NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) visant les turbines au gaz non autorisées d’xAI, arguant qu’arrêter l’alimentation électrique des centres de données d’IA menacerait des opérations militaires.

Au Royaume-Uni, le bureau du procureur général a cessé de publier sur X, premier service gouvernemental à restreindre cette plateforme accusée d’alimenter violences et propos racistes, ne l’utilisant plus qu’exceptionnellement pour contrer la désinformation.

L’Union européenne autorise désormais l’Ukraine à activer la Cybersecurity Reserve gérée par l’ENISA, donnant accès, en cas d’incident majeur, à des prestataires privés de réponse aux incidents dans le cadre d’un partenariat numérique stratégique.

Les dirigeants du G7 qualifient les vols de cryptomonnaies attribués à la Corée du Nord de menace pour la sécurité mondiale, les liant à la stabilité indo-pacifique et les mentionnant aux côtés des programmes nucléaires et balistiques.

Les décisions récentes illustrent comment infrastructures numériques et informationnelles sont désormais traitées comme enjeux de sécurité nationale : protection controversée des centres de données d’IA aux États-Unis, retrait gouvernemental partiel de X au Royaume-Uni, renforcement du soutien cyber de l’UE à l’Ukraine et alerte du G7 sur les vols de cryptomonnaies nord-coréens.

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La sélection des 16 actualités à retenir cette semaine

L'UE apporte un soutien cybernétique à l'Ukraine face aux attaques majeures L'Ukraine peut désormais activer le soutien d'urgence de l'UE en matière de cybersécurité pour répondre aux incidents de cybersécurité de grande ampleur, suite à l'approbation par le Conseil de l'Union européenne de son inclusion dans la réserve… Lire la suite