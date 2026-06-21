Cybersécurité : les 16 actualités majeures du 21 juin 2026

Faits marquants de la semaine
- Le Département de la Justice demande à un tribunal du Mississippi de rejeter la plainte du NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) visant les turbines au gaz non autorisées d’xAI, arguant qu’arrêter l’alimentation électrique des centres de données d’IA menacerait des opérations militaires.
- Au Royaume-Uni, le bureau du procureur général a cessé de publier sur X, premier service gouvernemental à restreindre cette plateforme accusée d’alimenter violences et propos racistes, ne l’utilisant plus qu’exceptionnellement pour contrer la désinformation.
- L’Union européenne autorise désormais l’Ukraine à activer la Cybersecurity Reserve gérée par l’ENISA, donnant accès, en cas d’incident majeur, à des prestataires privés de réponse aux incidents dans le cadre d’un partenariat numérique stratégique.
- Les dirigeants du G7 qualifient les vols de cryptomonnaies attribués à la Corée du Nord de menace pour la sécurité mondiale, les liant à la stabilité indo-pacifique et les mentionnant aux côtés des programmes nucléaires et balistiques.
Les décisions récentes illustrent comment infrastructures numériques et informationnelles sont désormais traitées comme enjeux de sécurité nationale : protection controversée des centres de données d’IA aux États-Unis, retrait gouvernemental partiel de X au Royaume-Uni, renforcement du soutien cyber de l’UE à l’Ukraine et alerte du G7 sur les vols de cryptomonnaies nord-coréens.
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La sélection des 16 actualités à retenir cette semaine
Le ministère de la Justice exhorte le tribunal à rejeter la plainte pour pollution des centres de données, invoquant une menace pour la sécurité nationale.
L'administration Trump s'oppose aux mesures visant à réduire l'impact environnemental des centres de données, alors qu'elle utilise l'IA pour renforcer sa machine de guerre. Tard lundi soir (15 juin), le ministère de la Justice est intervenu dans… Lire la suite
Le procureur général du Royaume-Uni ordonne au ministère de cesser d'utiliser X en raison des inquiétudes liées à la désinformation.
Exclusif : Le bureau de Richard Hermer serait le premier ministère à restreindre l’utilisation de X après les récentes émeutes. Le procureur général a demandé à son bureau de ne plus publier sur X, devenant ainsi le premier… Lire la suite
L'UE apporte un soutien cybernétique à l'Ukraine face aux attaques majeures
L'Ukraine peut désormais activer le soutien d'urgence de l'UE en matière de cybersécurité pour répondre aux incidents de cybersécurité de grande ampleur, suite à l'approbation par le Conseil de l'Union européenne de son inclusion dans la réserve… Lire la suite
Le G7 appelle à une action mondiale pour mettre fin au réseau de vol de cryptomonnaies nord-coréen.
Les dirigeants du G7 ont élevé les vols de cryptomonnaies par la Corée du Nord au rang de préoccupation majeure pour la sécurité mondiale, établissant un lien entre la criminalité numérique, la sécurité internationale et la stabilité… Lire la suite
Le Maine ferme son portail de signalement des violations de données suite à de fausses soumissions concernant VRChat et Discord.
Le bureau du procureur général du Maine a temporairement mis hors service son portail public de signalement des violations de données suite à la découverte de signalements frauduleux faisant état de fausses incidents de sécurité chez VRChat… Lire la suite
Un groupe lié à la Chine est impliqué dans une campagne ciblant la recherche médicale américaine et canadienne.
Un rapport établit un lien entre une opération d'espionnage sophistiquée et des informations sur les virus, l'IA et les données militaires. Lire la suite
Google a félicité le chercheur : « Bien vu ! » avant de lui refuser la prime de bug pour une faille qu'il n'a toujours pas corrigée.
Google présente une faille de sécurité dans un opérateur Kubernetes qui pourrait permettre à des attaquants de contourner les protections d'identité et d'accès de Google Cloud Platform (GCP) et de prendre le contrôle total de… Lire la suite
« Ils tuent les jeux, nous ripostons » : les militants qui militent pour que les jeux vidéo restent jouables
Lorsqu'une entreprise décidait de fermer les serveurs d'un jeu en ligne, les joueurs ayant acheté le titre étaient impuissants – jusqu'à ce qu'un groupe appelé Stop Killing Games commence à faire pression pour de nouvelles lois de… Lire la suite
Le ransomware INC s'impose comme une menace majeure dans le domaine du RaaS en 2026, avec plus de 830 victimes depuis 2023.
Des chercheurs en cybersécurité ont retracé l'évolution d'INC, d'une opération naissante de ransomware-as-a-service (RaaS) à l'un des groupes de cybercriminels les plus prolifiques en 2026, revendiquant pas moins de 830 victimes depuis août 2023. « La perturbation de… Lire la suite
Telegram admet son incapacité à contrôler les chaînes diffusant des fuites d'examens, déclare l'Inde devant le tribunal.
Le gouvernement indien a déclaré devant la Haute Cour de Delhi que Telegram avait été averti environ deux semaines avant son blocage et que la plateforme avait admis ne pas avoir pu détecter proactivement les chaînes vendant… Lire la suite
Le Royaume-Uni va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans.
L’interdiction s’appliquera à toutes les « plateformes entre utilisateurs, dont le but est de permettre l’interaction sociale et qui permettent aux utilisateurs de publier du contenu, ainsi qu’aux algorithmes », selon un communiqué de presse du ministère… Lire la suite
L'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs au Royaume-Uni inquiète les experts en protection de la vie privée.
Le Royaume-Uni interdira aux adolescents de moins de 16 ans l'accès aux plateformes de médias sociaux entre utilisateurs, malgré les problèmes de vérification de l'âge et les préoccupations liées à la protection de la vie privée. Lire la suite
L'Inde ordonne une suspension temporaire de Telegram en raison de soupçons de fraude aux examens.
Les restrictions comprennent une interdiction nationale de Telegram jusqu'au 22 juin et l'obligation de désactiver la fonction d'édition des messages de l'application. Lire la suite
Les élections de mi-mandat vont être un véritable cauchemar en matière de sécurité des données.
Une base de données mal gérée menace de priver de leurs droits civiques des milliers, voire des millions d'électeurs inscrits, tout en exposant un nombre encore plus important de personnes à des risques d'intimidation ou de fuites… Lire la suite
Le site de Microsoft affiche des avertissements suite à l'oubli de renouvellement d'un certificat.
Il semblerait que Microsoft ait commis une erreur dans la gestion de ses certificats, puisqu'un domaine utilisé par les administrateurs système du monde entier pour tester la connectivité à Microsoft 365 a commencé à afficher des avertissements… Lire la suite
L'UE prend de l'avance dans le développement de la sécurité des réseaux 6G
« Shield-6G » combinera la détection des menaces par IA, les jumeaux numériques, les pots de miel et bien plus encore, afin d'aider les opérateurs à protéger les réseaux 6G contre les menaces de demain. Lire la suite
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