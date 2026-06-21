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Cybersécurité : les 16 actualités majeures du 21 juin 2026

Illustration conceptuelle de cybersécurité montrant un bouclier numérique vert lumineux avec une serrure centrale, sur fond sombre de réseaux de données, de circuits imprimés et une silhouette de hacker dans l'ombre. Image d'en-tête pour la veille hebdomadaire.
Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine

  • Le Département de la Justice demande à un tribunal du Mississippi de rejeter la plainte du NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) visant les turbines au gaz non autorisées d’xAI, arguant qu’arrêter l’alimentation électrique des centres de données d’IA menacerait des opérations militaires.
  • Au Royaume-Uni, le bureau du procureur général a cessé de publier sur X, premier service gouvernemental à restreindre cette plateforme accusée d’alimenter violences et propos racistes, ne l’utilisant plus qu’exceptionnellement pour contrer la désinformation.
  • L’Union européenne autorise désormais l’Ukraine à activer la Cybersecurity Reserve gérée par l’ENISA, donnant accès, en cas d’incident majeur, à des prestataires privés de réponse aux incidents dans le cadre d’un partenariat numérique stratégique.
  • Les dirigeants du G7 qualifient les vols de cryptomonnaies attribués à la Corée du Nord de menace pour la sécurité mondiale, les liant à la stabilité indo-pacifique et les mentionnant aux côtés des programmes nucléaires et balistiques.

Les décisions récentes illustrent comment infrastructures numériques et informationnelles sont désormais traitées comme enjeux de sécurité nationale : protection controversée des centres de données d’IA aux États-Unis, retrait gouvernemental partiel de X au Royaume-Uni, renforcement du soutien cyber de l’UE à l’Ukraine et alerte du G7 sur les vols de cryptomonnaies nord-coréens.

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La sélection des 16 actualités à retenir cette semaine

Le ministère de la Justice exhorte le tribunal à rejeter la plainte pour pollution des centres de données, invoquant une menace pour la sécurité nationale.

Le ministère de la Justice exhorte le tribunal à rejeter la plainte pour pollution des centres de données, invoquant une menace pour la sécurité nationale.

mashable.com

L'administration Trump s'oppose aux mesures visant à réduire l'impact environnemental des centres de données, alors qu'elle utilise l'IA pour renforcer sa machine de guerre. Tard lundi soir (15 juin), le ministère de la Justice est intervenu dans… Lire la suite

Le procureur général du Royaume-Uni ordonne au ministère de cesser d'utiliser X en raison des inquiétudes liées à la désinformation.

Le procureur général du Royaume-Uni ordonne au ministère de cesser d'utiliser X en raison des inquiétudes liées à la désinformation.

Technology | The Guardian

Exclusif : Le bureau de Richard Hermer serait le premier ministère à restreindre l’utilisation de X après les récentes émeutes. Le procureur général a demandé à son bureau de ne plus publier sur X, devenant ainsi le premier… Lire la suite

L'UE apporte un soutien cybernétique à l'Ukraine face aux attaques majeures

L'UE apporte un soutien cybernétique à l'Ukraine face aux attaques majeures

digital-strategy.ec.europa.eu

L'Ukraine peut désormais activer le soutien d'urgence de l'UE en matière de cybersécurité pour répondre aux incidents de cybersécurité de grande ampleur, suite à l'approbation par le Conseil de l'Union européenne de son inclusion dans la réserve… Lire la suite

Le G7 appelle à une action mondiale pour mettre fin au réseau de vol de cryptomonnaies nord-coréen.

Le G7 appelle à une action mondiale pour mettre fin au réseau de vol de cryptomonnaies nord-coréen.

Bitcoin News

Les dirigeants du G7 ont élevé les vols de cryptomonnaies par la Corée du Nord au rang de préoccupation majeure pour la sécurité mondiale, établissant un lien entre la criminalité numérique, la sécurité internationale et la stabilité… Lire la suite

Le Maine ferme son portail de signalement des violations de données suite à de fausses soumissions concernant VRChat et Discord.

Le Maine ferme son portail de signalement des violations de données suite à de fausses soumissions concernant VRChat et Discord.

GBHackers On Security

Le bureau du procureur général du Maine a temporairement mis hors service son portail public de signalement des violations de données suite à la découverte de signalements frauduleux faisant état de fausses incidents de sécurité chez VRChat… Lire la suite

Un groupe lié à la Chine est impliqué dans une campagne ciblant la recherche médicale américaine et canadienne.

Un groupe lié à la Chine est impliqué dans une campagne ciblant la recherche médicale américaine et canadienne.

Cybersecurity Dive – Latest News

Un rapport établit un lien entre une opération d'espionnage sophistiquée et des informations sur les virus, l'IA et les données militaires. Lire la suite

Google a félicité le chercheur : « Bien vu ! » avant de lui refuser la prime de bug pour une faille qu'il n'a toujours pas corrigée.

Google a félicité le chercheur : « Bien vu ! » avant de lui refuser la prime de bug pour une faille qu'il n'a toujours pas corrigée.

The Register – Security

Google présente une faille de sécurité dans un opérateur Kubernetes qui pourrait permettre à des attaquants de contourner les protections d'identité et d'accès de Google Cloud Platform (GCP) et de prendre le contrôle total de… Lire la suite

« Ils tuent les jeux, nous ripostons » : les militants qui militent pour que les jeux vidéo restent jouables

« Ils tuent les jeux, nous ripostons » : les militants qui militent pour que les jeux vidéo restent jouables

Technology | The Guardian

Lorsqu'une entreprise décidait de fermer les serveurs d'un jeu en ligne, les joueurs ayant acheté le titre étaient impuissants – jusqu'à ce qu'un groupe appelé Stop Killing Games commence à faire pression pour de nouvelles lois de… Lire la suite

Le ransomware INC s'impose comme une menace majeure dans le domaine du RaaS en 2026, avec plus de 830 victimes depuis 2023.

Le ransomware INC s'impose comme une menace majeure dans le domaine du RaaS en 2026, avec plus de 830 victimes depuis 2023.

The Hacker News

Des chercheurs en cybersécurité ont retracé l'évolution d'INC, d'une opération naissante de ransomware-as-a-service (RaaS) à l'un des groupes de cybercriminels les plus prolifiques en 2026, revendiquant pas moins de 830 victimes depuis août 2023. « La perturbation de… Lire la suite

Telegram admet son incapacité à contrôler les chaînes diffusant des fuites d'examens, déclare l'Inde devant le tribunal.

Telegram admet son incapacité à contrôler les chaînes diffusant des fuites d'examens, déclare l'Inde devant le tribunal.

BleepingComputer.com

Le gouvernement indien a déclaré devant la Haute Cour de Delhi que Telegram avait été averti environ deux semaines avant son blocage et que la plateforme avait admis ne pas avoir pu détecter proactivement les chaînes vendant… Lire la suite

Le Royaume-Uni va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans.

Le Royaume-Uni va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans.

therecord.media

L’interdiction s’appliquera à toutes les « plateformes entre utilisateurs, dont le but est de permettre l’interaction sociale et qui permettent aux utilisateurs de publier du contenu, ainsi qu’aux algorithmes », selon un communiqué de presse du ministère… Lire la suite

L'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs au Royaume-Uni inquiète les experts en protection de la vie privée.

L'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs au Royaume-Uni inquiète les experts en protection de la vie privée.

Dark Reading

Le Royaume-Uni interdira aux adolescents de moins de 16 ans l'accès aux plateformes de médias sociaux entre utilisateurs, malgré les problèmes de vérification de l'âge et les préoccupations liées à la protection de la vie privée. Lire la suite

L'Inde ordonne une suspension temporaire de Telegram en raison de soupçons de fraude aux examens.

L'Inde ordonne une suspension temporaire de Telegram en raison de soupçons de fraude aux examens.

techcrunch.com

Les restrictions comprennent une interdiction nationale de Telegram jusqu'au 22 juin et l'obligation de désactiver la fonction d'édition des messages de l'application. Lire la suite

Les élections de mi-mandat vont être un véritable cauchemar en matière de sécurité des données.

Les élections de mi-mandat vont être un véritable cauchemar en matière de sécurité des données.

www.theverge.com

Une base de données mal gérée menace de priver de leurs droits civiques des milliers, voire des millions d'électeurs inscrits, tout en exposant un nombre encore plus important de personnes à des risques d'intimidation ou de fuites… Lire la suite

Le site de Microsoft affiche des avertissements suite à l'oubli de renouvellement d'un certificat.

Le site de Microsoft affiche des avertissements suite à l'oubli de renouvellement d'un certificat.

The Register – Security

Il semblerait que Microsoft ait commis une erreur dans la gestion de ses certificats, puisqu'un domaine utilisé par les administrateurs système du monde entier pour tester la connectivité à Microsoft 365 a commencé à afficher des avertissements… Lire la suite

L'UE prend de l'avance dans le développement de la sécurité des réseaux 6G

L'UE prend de l'avance dans le développement de la sécurité des réseaux 6G

Dark Reading

« Shield-6G » combinera la détection des menaces par IA, les jumeaux numériques, les pots de miel et bien plus encore, afin d'aider les opérateurs à protéger les réseaux 6G contre les menaces de demain. Lire la suite

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