Vulnérabilités : les 14 alertes critiques du 22 juin 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine La CISA alerte les clients Fortinet après l’exposition d’environ 74 000 identifiants de pare-feu et de réseaux privés virtuels dans une fuite baptisée « FortiBleed », compromettant directement l’accès à de nombreux équipements périmétriques.

Un chercheur de Varonis Threat Labs a enchaîné trois failles pour créer « SearchLeak », un scénario d’attaque en un clic exploitant Microsoft 365 Copilot Enterprise Search afin d’exfiltrer courriels, agendas et fichiers indexés via un lien microsoft.com légitime.

Un défaut d’application des contrôles d’accès Entra chez FIFA permettait à un attaquant de prendre à distance le contrôle des flux de diffusion de la Coupe du monde, ouvrant la voie à la manipulation en direct des contenus vidéo.

Une attaque de chaîne d’approvisionnement visant le plugin WordPress OptinMonster a exposé plus de 1,2 million de sites à une compromission active, les assaillants ayant modifié des fichiers JavaScript légitimes affectant aussi TrustPulse et PushEngage, utilisés sur des millions d’installations.

La semaine est marquée par une série de failles touchant des briques d’infrastructure massivement déployées, des pare-feu Fortinet aux plateformes cloud comme Microsoft 365 Copilot, en passant par l’écosystème WordPress. Fuites d’identifiants, exfiltration de données en un clic, prise de contrôle de flux vidéo et compromission de plugins illustrent un risque systémique pesant sur les services en ligne les plus répandus.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Faille de Jenkins RCE exploitée par des attaquants en milieu sauvage Une vulnérabilité d'exécution de code à distance (RCE) dans Jenkins, référencée CVE-2026-53435, est actuellement exploitée. Cette faille, due à une désérialisation non sécurisée lors du traitement du fichier config.xml de Jenkins, permet à des attaquants non authentifiés… Lire la suite

F5 corrige des vulnérabilités critiques de NGINX permettant l'exécution de code non authentifié F5 a publié des mises à jour d'urgence pour corriger des failles critiques dans NGINX (CVE-2026-42530 et CVE-2026-42055) susceptibles de permettre l'exécution de code sans authentification. F5 a également publié des correctifs hors cycle pour plusieurs vulnérabilités… Lire la suite