Fuites de données : les 15 incidents majeurs au 25 juin 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Une base Elasticsearch exposée a laissé en ligne plus de 24 milliards d’identifiants volés (8,3 téraoctets), principalement des journaux d’infostealers et des fuites agrégées depuis 36 sources, dont de nombreux canaux Telegram criminels.

Le gouvernement canadien a présenté le projet de loi C-36 qui érigerait la vie privée en droit fondamental, renforcerait la protection des données des enfants et autoriserait des amendes allant jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires mondial.

Un groupe pharmaceutique danois a révélé une violation de données touchant des informations de patients issues de certains essais cliniques, exposant potentiellement des données de santé particulièrement sensibles.

Kodak a confirmé enquêter avec des experts externes sur une intrusion ayant permis à des pirates d’accéder à une partie des données de l’entreprise, un incident revendiqué par un groupe d’extorsion.

Cette semaine illustre un basculement d’échelle dans l’exposition des données, entre une base ouverte contenant 24 milliards de jeux d’identifiants et des brèches sectorielles touchant la santé et l’industrie. Face à ces volumes et à la sensibilité croissante des informations compromises, certains États, comme le Canada avec le projet de loi C-36, durcissent nettement leur arsenal réglementaire et financier contre les manquements à la protection des données.

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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

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