Les derniers articles
Suivez en direct

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Page frontale du livre Cybersécurité : tests d’intrusion des systèmes d’informations web

Cybersécurité : tests d’intrusion des systèmes d’informations web: Le guide des vulnérabilités web

Amplifiez vos compétences en cybersécurité avec ce guide exhaustif sur le pentesting et le bug bounty ! Conçu pour les pentesters, les bug hunters, les développeurs, et en fait toute personne curieuse de plonger dans le monde fascinant de la cybersécurité.

📘 Voir sur Amazon

Le pirate informatique et l'État : cyberattaques et nouvelle normalité géopolitique (édition anglaise)

Riche en informations exclusives issues d'entretiens avec des acteurs clés de la défense et de la cybersécurité, de documents déclassifiés et d'analyses approfondies de rapports d'entreprises, « The Hacker and the State » explore la véritable compétition géopolitique de l'ère numérique et révèle des détails méconnus sur la manière dont la Chine, la Russie, la Corée du Nord, le Royaume-Uni et les États-Unis se piratent mutuellement dans une lutte acharnée pour la domination.

📘 Voir sur Amazon

Cybersécurité de 0 à Expert

Vous entendez parler de cyberattaques tous les jours mais vous ne savez pas vraiment comment elles fonctionnent ? Vous voulez comprendre le monde de la cybersécurité sans jargon compliqué ni prérequis techniques ? Ce livre est votre point de départ idéal. Cybersécurité de 0 à Expert est un guide pas à pas qui vous emmène du niveau débutant jusqu’aux bases avancées, en expliquant chaque concept de façon claire et accessible.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article peuvent provenir de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur le cadre d’utilisation.