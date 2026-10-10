Die Telefonbetrugsringe in der Ukraine beschäftigen fast 60.000 Werber und ergaunern monatlich eine Milliarde Dollar in rund dreissig Ländern.

TL;DR: Das Wichtigste Eine illegale Callcenter-Branche beschäftigt in der Ukraine bis zu 60.000 Werber – das entspricht zwei Dritteln der Beschäftigten im offiziellen Bankensektor – und erwirtschaftet monatlich rund eine Milliarde US-Dollar.

Betrugsnetzwerke nehmen Bürger in 30 verschiedenen Ländern ins Visier, indem sie Social Engineering und geopolitische Spannungen ausnutzen, um per Telefon oder über gefälschte Investitionsplattformen Geld zu erpressen.

Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine wirft der Generalstaatsanwaltschaft vor, regelmäßig Bestechungsgelder anzunehmen, um diese kriminellen Strukturen zu schützen, was am 7. September 2026 zum erzwungenen Rücktritt des Generalstaatsanwalts führte.

Die Netzwerke, die in der Ukraine Telefonbetrug organisieren, beschäftigen mittlerweile bis zu 60.000 Werber und erzielen monatliche Einnahmen in Höhe von etwa einer Milliarde Dollar, indem sie internationale Opfer betrügen. Diese illegale Industrie stützt sich auf Callcenter-Strukturen, die über das gesamte Staatsgebiet verteilt sind, insbesondere in den Ballungszentren Kiew und Dnipro, wo kriminelle Plattformen teilweise bis zu 300 Mitarbeiter pro Büro beschäftigen. Wie aus einer von RTS veröffentlichten Untersuchung hervorgeht, entspricht diese Mitarbeiterzahl zwei Dritteln des offiziellen ukrainischen Bankensektors. Die Betreiber haben Bürger in 30 verschiedenen Ländern im Visier, von der Europäischen Union bis zur Schweiz, wo die Kantonspolizei St. Gallen im August 2026 sechs Anzeigen registriert hat.

Geografische Verteilung der Zielländer der in der Ukraine ansässigen Callcenter-Netzwerke, die vor allem Westeuropa, Nordamerika und Zentralasien abdecken. (Quelle: GI-TOC Research)

Die interne Organisation dieser Zentren beruht auf einer strikten Aufgabenteilung, die von mächtigen Netzwerken der organisierten Kriminalität wie Khimprom dominiert wird. Neue Mitarbeiter, die über Messaging-Kanäle mit falschen Stellenangeboten angelockt werden, haben die Aufgabe, täglich zwischen 200 und 300 Anrufe zu tätigen, um schutzbedürftige Opfer ausfindig zu machen. Sobald ein Gesprächspartner den Köder schluckt, übernehmen erfahrenere Verhandlungsführer, um die Erpressung zum Abschluss zu bringen. Die Betrüger überreden die Opfer, Fernzugriffssoftware auf ihrem Computer zu installieren oder Überweisungen an nicht zurückverfolgbare Kryptowährungs-Wallets vorzunehmen – unter dem Vorwand von Wunderinvestitionen oder erfundenen strafrechtlichen Vorwürfen. Die Werber stehen unter ständigem Druck, hohe finanzielle Quoten zu erreichen; andernfalls drohen ihnen Gehaltsabzüge oder körperliche Gewalt, sollten sie versuchen, das Unternehmen zu verlassen.

Diese Straffreiheit ist laut der Studie „KYIV CALLING“ auf ein System des polizeilichen und justiziellen Schutzes zurückzuführen, das durch monatliche Bestechungsgelder finanziert wird und von den Betreibern als „Deckung“ bezeichnet wird. Das Ausmaß dieser geheimen Absprachen löste in Kiew eine institutionelle Krise aus, in deren Verlauf das Nationale Antikorruptionsamt die Generalstaatsanwaltschaft der Komplizenschaft mit mehreren illegalen Netzwerken bezichtigte, was am 7. September 2026 zum Rücktritt des Generalstaatsanwalts führte. Trotz einer Reihe von Durchsuchungsaktionen, die im Jahr 2025 zur Schließung von mehreren hundert Büros führten, behalten zahlreiche Strukturen ihre administrativen Unterstützungsstrukturen bei oder verlagern ihre Aktivitäten auf Telearbeit, um Kontrollen zu umgehen, während das Fehlen direkter justizieller Vereinbarungen die von ausländischen Polizeibehörden eingeleiteten Strafverfolgungsmaßnahmen weiterhin behindert.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

Weitere Informationen zu diesem Thema

L'intelligence artificielle transforme radicalement les méthodes des fraudeurs en automatisant les attaques. Cette technologie rend les arnaques plus crédibles. Lire la suite