Le top 5 des actus cybersécurité (11 déc 2024)

Voici les 5 actualités les plus marquantes de la semaine passée.

Pour le top 5 de la semaine, la sélection d’actualité rappelle qu’un total de 760 000 enregistrements sensibles impliquant des entreprises telles que Xerox, Nokia, Bank of America et Morgan Stanley ont été exposés à la suite d’une faille dans une plateforme cloud d’un fournisseur tiers. Ces données incluent des informations relatives à des projets internes, des rapports financiers, ainsi que des détails sur des opérations sensibles. L’incident met en évidence les risques persistants liés à la gestion des fournisseurs de services cloud et leur impact potentiel sur les grandes entreprises internationales.

Une campagne sophistiquée d’espionnage attribuée au groupe APT chinois connu sous le nom de « Salt Typhoon » a ciblé plusieurs infrastructures de télécommunications à l’international. Ce groupe a exploité des vulnérabilités dans les systèmes pour compromettre les réseaux et exfiltrer des données sensibles. L’attaque a également touché des applications de communication chiffrées, suscitant des inquiétudes sur la sécurité des plateformes utilisées pour des échanges confidentiels. Des agences telles que le FBI et la CISA collaborent pour analyser l’étendue des dommages et évaluer les mesures nécessaires pour contrer ces menaces.

Une opération internationale coordonnée par Interpol, baptisée « Haechi V », a permis l’arrestation de 5 500 individus impliqués dans des activités criminelles liées aux fraudes en ligne et au blanchiment d’argent. Cette opération a révélé l’ampleur des stratégies employées par des réseaux organisés pour exploiter les plateformes numériques. Plus de 300 millions de dollars ont été identifiés comme provenant d’activités illicites, soulignant l’importance d’un effort concerté entre les différentes juridictions pour endiguer ces pratiques.

En Roumanie, les élections présidentielles ont été annulées suite à des cyberattaques qui ont compromis l’intégrité des systèmes électoraux. Ces attaques, qui comprenaient l’exploitation de vulnérabilités dans les infrastructures critiques, ont entraîné une perte de confiance publique dans le processus électoral. Cette situation met en évidence la nécessité d’une sécurité renforcée pour les systèmes électoraux à l’échelle mondiale pour prévenir de telles perturbations.

Le top 5 des actus cybersécurité de la semaine