Les derniers gros vols de données (24 avr 2025)

Voici le récapitulatif des plus gros vols ou fuites de données de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine a été marquée par une série de compromissions de données touchant une nouvelle fois la diversité de secteurs.

Maserati, constructeur automobile de luxe du groupe Stellantis, a alerté ses clients d’un incident affectant potentiellement leurs données personnelles. Le 15 février dernier, un accès non autorisé a été identifié sur l’un de leurs systèmes, sans que la nature exacte des informations exposées ne soit précisée.

Aux États-Unis, la société mère néerlandaise des enseignes Hannaford et Stop & Shop a confirmé que des données ont été dérobées lors d’une cyberattaque revendiquée par le groupe de ransomware INC. Cette attaque, qui avait perturbé les opérations de plus de 2 000 magasins en novembre dernier, s’avère plus grave qu’initialement estimé.

Dans un autre registre, un hacker a divulgué les dossiers de plus de 33 000 employés après avoir exploité des failles d’authentification sur des API tierces non sécurisées appartenant à un grand fournisseur technologique. Ce cas souligne les lacunes critiques dans la sécurité des interfaces de programmation, souvent négligées mais hautement sensibles, surtout lorsqu’elles exposent des données RH.

Le géant de la location automobile Hertz a confirmé le vol de données client, dont des permis de conduire, suite à l’exploitation d’une vulnérabilité de type zero-day dans les services Cleo. Les marques Thrifty et Dollar sont également concernées.

La plateforme Landmark Admin, spécialisée dans les services de gestion de fonds et d’assurance, a revu à la hausse l’impact d’une cyberattaque survenue en mai 2024. Le nombre de personnes affectées atteint désormais 1,6 million.

La CISA a émis une alerte concernant l’augmentation du risque d’intrusions après la compromission de serveurs Oracle Cloud obsolètes. L’agence fédérale insiste sur les menaces que font peser les systèmes non maintenus au sein des environnements d’entreprise, en particulier lorsqu’ils servent encore à héberger des ressources critiques.

Dans un contexte plus controversé, un lanceur d’alerte accuse des ingénieurs du Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE) d’avoir exfiltré 10 Go de données sensibles. Les informations concernées porteraient notamment sur des activités syndicales et des secrets industriels.

Par ailleurs, l’univers des navigateurs n’est pas épargné : 57 extensions Chrome cumulant plus de 6 millions d’installations ont été identifiées avec des fonctionnalités de pistage cachées. Ces modules malveillants étaient capables de surveiller les comportements de navigation, d’accéder aux cookies, voire de lancer des scripts à distance. Une menace diffuse mais critique, car difficilement détectable par les utilisateurs.

Enfin, une brèche interne présumée dans l’administration de 4chan pourrait avoir exposé des informations sur des administrateurs historiques du forum. L’incident semble lié à des conflits internes.

Les vols ou fuites de données de la semaine

