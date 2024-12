Les tactiques sophistiquées de Cozy Bear dans le cyberespionnage

Cozy Bear, ou APT29, est un groupe de cyberespionnage russe actif depuis 2008, ciblant institutions stratégiques et entreprises pour collecter des renseignements et du matériel.

Connaissez-vous le groupe Cozy Bear, également connu sous le nom APT29 ? Ce groupe est l’un des acteurs majeurs en matière de cyberespionnage parrainé par l’État russe. Ce groupe est l’un des acteurs majeurs en matière de cyberespionnage parrainé par l’État russe.

Pour en savoir plus, voici une synthèse des principales informations issues d’une étude de cas publiée par le blog d’Intel471, une entreprise spécialisée dans la veille sur les cybermenaces et les acteurs malveillants.

Profil du groupe Cozy Bear

Cozy Bear, actif depuis au moins 2008, est un acteur notoire dans le domaine du cyberespionnage. Ce groupe se concentre sur des organisations stratégiques et vise principalement à collecter des renseignements critiques pour l’État russe.

Outre cette collecte, il s’emploie à dérober des propriétés intellectuelles pouvant renforcer les compétences et la compétitivité des entreprises russes. Ses principales cibles incluent des institutions gouvernementales, des entreprises technologiques de pointe, et des opérateurs de télécommunications situés dans diverses régions du monde.

Principales opérations menées

Une des attaques les plus marquantes attribuées à Cozy Bear est la compromission de la chaîne d’approvisionnement de la plateforme de gestion informatique SolarWinds Orion. Cette opération, débutée au début de 2020, a impliqué la trojanisation d’une mise à jour logicielle d’Orion. Lors de l’installation de cette mise à jour, une porte dérobée nommée SUNBURST était également installée, offrant aux attaquants un accès à des milliers d’organisations. Toutefois, seules certaines cibles stratégiques ont reçu des logiciels malveillants supplémentaires après cette première intrusion.

Cette attaque a mis en évidence les risques majeurs liés aux compromis de la chaîne d’approvisionnement, un vecteur d’attaque complexe mais très impactant pour les organisations utilisant des solutions logicielles largement déployées.

Méthodes et tactiques

Cozy Bear est réputé pour la sophistication de ses opérations. Le groupe se distingue par :

Une rotation rapide et constante des adresses IP résidentielles, rendant inefficace la détection basée sur ces adresses.

Une réutilisation très limitée de son infrastructure d’attaque.

Une modification fréquente des domaines utilisés pour le commandement et contrôle (C2) ainsi que l’exfiltration de données.

Ces pratiques, combinées à une sécurité opérationnelle rigoureuse, compliquent considérablement les efforts de détection et de prévention. Le groupe adapte continuellement ses tactiques, techniques et procédures (TTP) pour conserver un accès prolongé à ses cibles.

Stratégies de détection et prévention

Les indicateurs de compromission traditionnels, tels que les adresses IP ou les domaines, se révèlent insuffisants face à un adversaire aussi sophistiqué. Les efforts de détection devraient s’orienter vers l’identification de comportements suspects, comme :

Une surveillance renforcée des connexions émanant d’adresses IP résidentielles.

Une analyse approfondie des activités réseau inhabituelles.

Ces mesures peuvent permettre de mieux comprendre et d’atténuer les risques associés à des groupes état-nations comme Cozy Bear.

Des attaques persistantes hyperperfectionnées

Cette étude de cas illustre la complexité des opérations menées par Cozy Bear, un groupe dont les capacités de nuisance sont amplifiées par un soutien financier et logistique potentiellement illimité offert par un État.

En plus de leur savoir-faire technique avancé, ces groupes peuvent opérer avec une impunité relative, accédant à des ressources humaines, matérielles et infrastructurelles massives pour planifier et exécuter des campagnes cybercriminelles persistantes. Cela met en lumière la nécessité absolue pour les organisations de développer des stratégies de détection et de prévention sophistiquées, capables de faire face à des menaces soutenues par des États.

Pour en savoir plus

Étude de cas de chasse aux menaces : Cozy Bear Cozy Bear est un groupe russe soutenu par l’État qui a mené des opérations au nom du Service de renseignement extérieur de la Russie, également connu sous le nom de SVR. Voici comment utiliser la plateforme HUNTER471 pour traquer les menaces de ce groupe. Lire la suite sur Intel 471

(Re)découvrez également: