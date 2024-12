Pourquoi Interpol veut changer le terme ‘Pig Butchering’

Interpol a proposé de remplacer le terme « pig butchering » par « romance baiting » pour mieux décrire les escroqueries en ligne. Cette initiative vise à réduire la stigmatisation des victimes.

Interpol, dans une annonce récente, a mis en lumière les enjeux critiques des escroqueries en ligne et a appelé à une terminologie adaptée pour mieux décrire ces pratiques. Cette initiative, détaillée sur leur plateforme officielle, souligne l’importance d’un langage non stigmatisant pour faciliter la lutte contre ces menaces.

Une terminologie plus empathique pour les escroqueries à la romance

Les escroqueries connues sous le nom de « pig butchering » se réfèrent à des stratégies manipulatrices où les fraudeurs créent une fausse relation amoureuse avec leurs victimes dans le but de les inciter à investir dans des placements frauduleux, souvent liés aux cryptomonnaies. Cependant, ce terme est considéré comme déshumanisant, car il assimile les victimes à des animaux et les présente comme responsables de leur propre exploitation. Pour lutter contre cette perception, Interpol propose d’adopter l’expression « romance baiting ». Cette dernière met en avant les tactiques sophistiquées et la manipulation émotionnelle des fraudeurs sans stigmatiser les victimes.

Cette démarche vise à encourager les personnes touchées à dénoncer les faits sans craindre le jugement. Les recherches montrent que les termes neutres et respectueux jouent un rôle crucial pour réduire la honte et faciliter la collaboration avec les autorités. L’adoption de « romance baiting » s’inscrit dans une approche plus globale pour recentrer l’attention sur les actions malveillantes des fraudeurs, en insistant sur la nécessité de dénoncer ces pratiques et d’éviter leur prolifération.

Sensibilisation et initiatives pour combattre les menaces en ligne

Cette révision terminologique fait partie intégrante de la campagne « Think Twice » lancée par Interpol. Axée sur la prévention des cybermenaces, cette initiative met en lumière des enjeux tels que les attaques par ransomware, les logiciels malveillants, le phishing et les escroqueries à la romance. Parmi les actions entreprises, une série de vidéos éducatives a été développée pour renforcer la vigilance lors des interactions en ligne.

Les experts en cybersécurité et criminologie soutiennent fermement cette approche. Ils soulignent les parallèles entre les stratégies de manipulation des fraudeurs et celles observées dans les cas de contrôle coercitif et de violences domestiques. Ces similarités renforcent l’urgence de promouvoir une meilleure compréhension de ces dynamiques pour protéger les victimes et encourager une plus grande responsabilisation des auteurs de ces crimes.

Interpol et ses partenaires espèrent ainsi qu’en adoptant un langage plus inclusif et clair, ils pourront créer un environnement plus propice à la lutte contre ces formes d’escroqueries. Ce changement linguistique pourrait à terme réduire les obstacles psychologiques qui empêchent souvent les victimes de se manifester.

Pour en savoir plus