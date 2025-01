Les actus cybersécurité de la Suisse (15 jan 2025)

Depuis le 1er janvier 2025, l’Office fédéral de la communication OFCOM dispose de deux unités spécialisées dans les questions de cybersécurité et de sécurité des réseaux de télécommunication. La section « Accès au marché et cybersécurité » (MC) se charge notamment de vérifier que les équipements de radiocommunication respectent les exigences en matière de protection de la vie privée et des données personnelles. Quant à la section « Sécurité réseaux et services » (SND), elle vise à maintenir et renforcer la sécurité et la disponibilité des réseaux et services de télécommunications.