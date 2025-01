Les actus cybersécurité de la Suisse (8 jan 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Le résumé de la semaine

Au cours de l’année 2024, l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) a reçu environ 63 000 signalements de cyberincidents, marquant une augmentation notable par rapport à l’année précédente. Les appels de menace usurpant l’identité des autorités ont particulièrement proliféré, représentant plus d’un tiers des signalements. Les cybercriminels exploitent désormais une diversité de canaux, incluant appels téléphoniques, courriels, textos et même l’utilisation frauduleuse de codes QR.

Dans le cadre de ses efforts pour maintenir la continuité opérationnelle, la Confédération suisse a renouvelé son contrat de licences Microsoft pour une durée de trois ans, pour un montant de 150 millions d’euros. Cette acquisition, réalisée sans appel d’offres, a été justifiée par des exigences d’interopérabilité et de compatibilité avec l’infrastructure informatique existante, rendant indispensable le recours aux solutions Microsoft.

Par ailleurs, le projet « Polycom 2030 », visant à assurer la pérennité du réseau de communication sécurisé utilisé par les services d’urgence tels que la police, les pompiers et les services de santé, a atteint une étape clé. Le 19 décembre 2024, toutes les antennes ont été migrées vers le nouveau système, garantissant ainsi la fonctionnalité du réseau jusqu’en 2035.

Sur le plan législatif, le Parlement suisse a adopté la loi sur l’identité électronique (E-ID). Ce dispositif, prévu pour être opérationnel d’ici 2026, permettra aux citoyens d’effectuer diverses démarches administratives en ligne, telles que la demande d’extraits de casier judiciaire ou la présentation de pièces d’identité. La gestion de l’E-ID sera exclusivement assurée par l’État, excluant ainsi l’intervention d’entités privées, afin de renforcer la protection des données personnelles.

Enfin, la Suisse a été élue à la présidence de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour l’année 2026. Dès le 1ᵉʳ janvier 2025, elle intégrera la troïka de l’OSCE, aux côtés de Malte et de la Finlande, et sera notamment chargée des relations avec les États méditerranéens. Cette présidence intervient dans un contexte géopolitique complexe, marqué par des tensions accrues entre les États participants.

Les actus suisses de la semaine

En 2026, la Suisse présidera l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) Berne, 30.12.2024 – Pour la troisième fois après 1996 et 2014, la Suisse assumera la présidence de l’OSCE en 2026. Les États participants de l’organisation l’ont élue dans le cadre d’une procédure tacite. La Suisse assumera ses premières fonctions dirigeantes dès le 1er janvier 2025 : en tant que membre de la troïka, composée des pays assurant la présidence en 2024 (Malte), 2025 (Finlande) et 2026 (Suisse), elle sera notamment responsable des relations avec les États méditerranéens. Lire la suite sur News Service Bund [FR]

Le gouvernement fédéral achète des licences Microsoft pour 150 millions d’euros Le gouvernement fédéral, en la personne de l’Office fédéral des constructions et de la logistique BBL, a acheté les licences Microsoft ainsi que le support et la maintenance pour les trois prochaines années. Microsoft Suisse peut s’attendre à un petit cadeau de Noël d’une valeur de 150 millions d’euros. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

« Polycom 2030 » franchit une étape importante Comme le rapporte l’Office fédéral de la protection civile BABS, une étape importante a été franchie dans le projet « Préservation de la valeur Polycom 2030 ». Tous les emplacements d’antennes ont été migrés avec succès vers un nouveau système. Lire la suite sur www.inside-it.ch Feed

(Re)découvrez la semaine passée: