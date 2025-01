Les vulnérabilités à suivre (20 jan 2025)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine passée, plusieurs vulnérabilités critiques ont été identifiées, touchant divers systèmes et applications utilisés par les professionnels de la cybersécurité.

Une faille dans le plugin W3 Total Cache, installé sur plus d’un million de sites WordPress, permet à des attaquants d’accéder à des informations sensibles, y compris des métadonnées sur des applications cloud.

Par ailleurs, une vulnérabilité dans le processus d’authentification « Se connecter avec Google » expose des données sensibles en raison de la réutilisation de domaines abandonnés par des startups.

Des failles critiques ont également été découvertes dans plusieurs versions d’Ivanti Endpoint Manager, permettant à des attaquants non authentifiés de divulguer des informations sensibles. De plus, des failles dans les commutateurs industriels de Planet Technology peuvent être exploitées pour exécuter du code à distance, offrant un accès non autorisé aux réseaux internes.

Une nouvelle vulnérabilité dans le mécanisme Secure Boot de l’UEFI pourrait permettre à des attaquants de charger des bootkits malveillants, compromettant ainsi le processus de démarrage sécurisé des systèmes.

Une campagne en cours cible les dispositifs FortiGate avec des interfaces de gestion exposées sur Internet, exploitant une vulnérabilité zero-day pour obtenir des accès administratifs non autorisés et modifier les configurations des pare-feu.

Enfin, une vulnérabilité dans macOS permet de contourner les protections du système sans accès physique, exposant les systèmes à des compromissions plus profondes.

Les vulnérabilités de la semaine

Des chercheurs découvrent un exploit autorisant NTLMv1 malgré les restrictions d'Active Directory Des chercheurs en cybersécurité ont découvert que la stratégie de groupe Microsoft Active Directory conçue pour désactiver NT LAN Manager (NTLM) v1 peut être facilement contournée par une mauvaise configuration. « Une simple mauvaise configuration dans les applications sur site peut remplacer la stratégie de groupe, de manière efficace…

59 organisations seraient victimes de violations causées par un bug du logiciel Cleo Au moment de la mise sous presse, Lexicom, VLTransfer et Harmony de Cleo contiennent un bug qu'il a révélé en octobre 2024. Les acteurs de la menace ont été observés pour la première fois en train de l'exploiter en décembre 2024. Le groupe de ransomware Clop a fait 59 victimes sur son site de fuite, bien que certains…

Un chercheur découvre des failles critiques dans plusieurs versions d'Ivanti Endpoint Manager Ivanti a déployé des mises à jour de sécurité pour corriger plusieurs failles de sécurité affectant Avalanche, Application Control Engine et Endpoint Manager (EPM), y compris quatre bugs critiques qui pourraient conduire à la divulgation d'informations. Les quatre failles de sécurité critiques, notées 9,8 sur 10, ont été corrigées.

Des failles critiques dans les commutateurs WGS-804HPT permettent l'exploitation RCE et le réseau Des chercheurs en cybersécurité ont révélé trois failles de sécurité dans les commutateurs industriels WGS-804HPT de Planet Technology qui pourraient être enchaînées pour réaliser l'exécution de code à distance avant authentification sur des appareils sensibles. « Ces commutateurs sont largement utilisés dans les systèmes d'automatisation des bâtiments et des maisons pour une utilisation dans les environnements de travail difficiles.

