Les vulnérabilités à suivre (13 jan 2025)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs vulnérabilités critiques ont été identifiées, touchant divers systèmes et logiciels utilisés par les professionnels de la cybersécurité.

Des failles ont été découvertes dans les BIOS et UEFI, permettant à des attaquants de compromettre le firmware des appareils. Ces vulnérabilités offrent aux cybercriminels la possibilité d’exécuter du code malveillant en dessous du système d’exploitation, rendant les dispositifs infectés difficiles à détecter et à nettoyer.

Une variante du botnet Mirai, nommée Gayfemboy, a exploité une vulnérabilité zero-day dans les routeurs industriels Four-Faith. Cette campagne a infecté plus de 15 000 appareils, soulignant l’évolution rapide des menaces botnet et leur capacité à cibler des infrastructures critiques.

Par ailleurs, une vulnérabilité zero-click a été corrigée dans les smartphones Samsung. Cette faille permettait à des attaquants de compromettre les appareils sans interaction de l’utilisateur, mettant en danger la sécurité des données personnelles des utilisateurs.

Des vulnérabilités ont également été identifiées dans des solutions de sécurité réseau. SonicWall a exhorté les administrateurs à mettre à jour immédiatement leur firmware SonicOS pour corriger une faille critique dans le SSLVPN, susceptible d’être exploitée pour contourner les mécanismes d’authentification. De son côté, Ivanti a alerté sur une nouvelle vulnérabilité dans Connect Secure, déjà exploitée dans des attaques zero-day, permettant l’exécution de code à distance sur les appareils concernés.

Une vulnérabilité critique a été découverte dans le plugin WordPress UpdraftPlus, utilisé par plus de 3 millions de sites. Cette faille permettait à des attaquants non authentifiés d’injecter du code malveillant, compromettant ainsi la sécurité des sites concernés.

Enfin, l’agence américaine CISA a mis en garde contre des vulnérabilités critiques dans Oracle WebLogic Server et Mitel MiCollab, activement exploitées dans des attaques. Ces failles permettent à des attaquants non authentifiés d’accéder à des informations sensibles et d’exécuter des actions administratives non autorisées.

Les vulnérabilités de la semaine

