Le top 5 des actus cybersécurité (22 jan 2025)

Voici les 5 actualités les plus marquantes de la semaine passée.

Le Top5 des actus de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs incidents notables ont marqué le domaine de la cybersécurité. Les cybercriminels ont exploité des catastrophes naturelles, des vulnérabilités technologiques et des fuites de données à grande échelle pour mener à bien leurs attaques.

En Californie, les incendies dévastateurs ont été utilisés comme prétexte par des hackers pour lancer des campagnes de phishing. Des domaines frauduleux, tels que malibu-fire[.]com et fire-relief[.]com, ont été créés pour tromper les victimes en quête d’informations ou souhaitant apporter leur aide. Ces sites imitaient des services officiels afin de soutirer des informations sensibles ou des dons aux internautes.

Parallèlement, une vulnérabilité dans le système d’authentification OAuth de Google a été mise en lumière. Cette faille permettait à des individus malintentionnés de racheter des domaines abandonnés par des startups et d’accéder aux comptes associés à ces domaines sur diverses plateformes SaaS, telles que Slack, Notion ou Zoom. Les données compromises incluaient des informations sensibles, notamment des documents fiscaux et des numéros de sécurité sociale.

Un autre incident concerne une base de données massive touchant 1,5 milliard de personnes. Des chercheurs ont découvert un serveur non sécurisé contenant des informations personnelles identifiables, telles que des noms complets, des adresses e-mail, des informations financières et des dossiers médicaux. Les données provenaient principalement de plateformes chinoises de médias sociaux et de commerce électronique, notamment Weibo et JD.com.

Enfin, une escroquerie sentimentale a été révélée, où une femme française a été manipulée en ligne par un individu se faisant passer pour l’acteur Brad Pitt. Après des mois de communication, la victime a été convaincue de transférer des sommes importantes, totalisant environ 830 000 euros, pour prétendument financer des traitements médicaux. Cet incident souligne l’ingéniosité des escrocs à exploiter la confiance des individus pour des gains financiers.

Le top 5 des actus cybersécurité de la semaine

Non, Brad Pitt n’est pas amoureux de toi Non, Brad Pitt n’est pas amoureux de vous. Une Française a été dupée en croyant que Brad Pitt, hospitalisé, était tombé amoureux d’elle. Les escrocs ont même falsifié un article de « dernière minute » annonçant la nouvelle… Lire la suite sur Graham Cluley

(Re)découvrez la semaine passée: