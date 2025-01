Le top 5 des actus cybersécurité (15 jan 2025)

Voici les 5 actualités les plus marquantes de la semaine passée.

En 2024, les escrocs ont dérobé 494 millions de dollars en cryptomonnaies via des attaques de « wallet drainers », ciblant plus de 300 000 portefeuilles. Cette augmentation de 67 % par rapport à 2023, malgré une hausse de seulement 3,7 % du nombre de victimes, suggère que les portefeuilles visés contenaient des montants plus élevés. Les « wallet drainers » sont des outils de phishing conçus pour vider les portefeuilles numériques, souvent déployés sur des sites web frauduleux ou compromis. Au cours de l’année, 30 vols majeurs (dépassant 1 million de dollars) ont été recensés, le plus important s’élevant à 55,4 millions de dollars, survenant au premier trimestre, période marquée par une hausse du cours du Bitcoin qui a stimulé les activités de phishing.

Par ailleurs, des chercheurs ont pris le contrôle de plus de 4 000 portes dérobées en enregistrant des domaines expirés utilisés pour leur communication. Ces backdoors, encore actifs bien qu’abandonnés, étaient présents sur des serveurs web de cibles de premier plan, notamment des systèmes gouvernementaux et universitaires. En rachetant ces domaines, les chercheurs ont pu identifier les systèmes compromis et empêcher que ces infrastructures ne tombent entre de mauvaises mains.

Une campagne de phishing sophistiquée a été détectée, où des cybercriminels se font passer pour des recruteurs de CrowdStrike pour diffuser des cryptomineurs. Les victimes reçoivent des courriels les invitant à télécharger une application CRM factice depuis un site imitant celui de CrowdStrike. L’installation de cette application malveillante entraîne le déploiement de XMRig, un logiciel de minage de la cryptomonnaie Monero.

En 2024, Telegram a considérablement accru sa coopération avec les autorités américaines, répondant favorablement à 900 requêtes légales, affectant 2 253 utilisateurs. Cette évolution marque un changement significatif par rapport aux périodes précédentes, où la plateforme se montrait réticente à partager des données. Cette collaboration accrue fait suite à une modification de la politique de confidentialité de Telegram, visant à lutter contre les activités illégales sur sa plateforme.

Enfin, des hackers ukrainiens ont mené une cyberattaque majeure contre un fournisseur d’accès internet russe, perturbant considérablement ses services. Cette opération s’inscrit dans le cadre des tensions géopolitiques actuelles, illustrant l’utilisation croissante des cyberattaques comme outils de déstabilisation.

