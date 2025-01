Les actus cybersécurité de la Suisse (22 jan 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine passée, plusieurs événements significatifs ont marqué le domaine de la cybersécurité en Suisse.

Le 15 janvier 2025, le gouvernement suisse a lancé l’écosystème de données suisse, une initiative visant à soutenir la création de data spaces suisses. Cette plateforme a pour objectif de promouvoir la sécurité, la confiance et l’interopérabilité dans la collecte et l’utilisation des données à travers différents secteurs, tels que la mobilité, la santé et l’agriculture. La coordination de cette initiative est assurée par la Chancellerie fédérale, en collaboration avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Le 13 janvier 2025, la Piratenpartei a annoncé le lancement d’un référendum contre la loi sur l’identité électronique (E-ID) récemment adoptée par le Parlement. Le parti exprime des préoccupations concernant la sécurité et la protection de la vie privée des citoyens, estimant que l’E-ID pourrait compromettre les libertés démocratiques en facilitant la collecte et l’analyse des données personnelles par des entreprises privées et des institutions étatiques. Ils soulignent également le risque accru de cyberattaques lié au stockage centralisé des données sensibles.

En Suisse, un projet de gouvernement électronique (e-gov) Osivnet a vu ses coûts largement dépasser les prévisions initiales. Lancé en 2015 avec un budget de 10 millions de francs suisses, le projet a accumulé des coûts supplémentaires de 26 millions de francs en raison de la complexité sous-estimée du projet et de retards significatifs. Cette situation met en lumière les défis liés à la gestion et à la mise en œuvre de projets technologiques à grande échelle dans le secteur public.

L’Office fédéral de la cybersécurité (BACS) a pour sa part signalé une augmentation significative des sites de phishing en 2024. Le nombre de ces sites frauduleux a doublé par rapport à l’année précédente, atteignant 20 ’872 nouvelles pages détectées. Cette hausse souligne la nécessité pour les entreprises et les particuliers de renforcer leurs mesures de sécurité et de rester vigilants face aux tentatives d’hameçonnage de plus en plus sophistiquées.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a approuvé l’adoption des nouvelles règles de l’Union européenne concernant la transmission des informations préalables sur les passagers (API). Cette harmonisation vise à renforcer les contrôles aux frontières extérieures et à lutter contre les entrées irrégulières par voie aérienne dans l’espace Schengen. Les transporteurs aériens devront désormais collecter automatiquement des données supplémentaires sur les passagers et les transmettre aux autorités compétentes, tout en respectant les dispositions relatives à la protection des données.

Les actus suisses de la semaine

