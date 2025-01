Cybersécurité et santé : la Commission européenne passe à l’action

La Commission européenne a annoncé un plan pour renforcer la cybersécurité dans le secteur de la santé, face à des attaques croissantes.

Un secteur de la santé vulnérable aux cyberattaques

La Commission européenne a récemment dévoilé un plan ambitieux pour protéger le secteur de la santé contre les cyberattaques. Cette initiative, annoncée le 15 janvier 2025, reflète les priorités stratégiques de la présidente von der Leyen et vise à renforcer la résilience numérique dans un domaine vital pour les citoyens européens.

Avec l’accélération de la numérisation dans les hôpitaux et les services de santé, notamment via les dossiers médicaux électroniques et la télémédecine, les cyberattaques ont augmenté de manière significative. En 2023, 309 incidents majeurs ont été signalés dans le secteur de la santé, soit davantage que dans tout autre secteur critique. Ces attaques perturbent non seulement les services essentiels, mais mettent également en danger la vie des patients.

Commission européenne – Concepts pour le catalogue de services du centre de soutien aux hôpitaux et aux prestataires de soins de santé

Une stratégie axée sur quatre priorités clés

Le plan d’action européen s’articule autour de quatre axes principaux pour répondre aux défis de cybersécurité dans le secteur de la santé.

Améliorer la prévention et la préparation

Le plan propose des directives sur les meilleures pratiques en matière de cybersécurité et introduit des « bons de cybersécurité », permettant aux hôpitaux, en particulier les petites et moyennes structures, d’accéder à un financement pour améliorer leur protection. Des ressources éducatives seront également développées pour sensibiliser les professionnels de santé aux bonnes pratiques numériques. Renforcer la détection et la réponse rapide aux menaces

Un Centre de soutien paneuropéen à la cybersécurité, piloté par l’ENISA, sera mis en place. Ce centre fournira des outils et des services personnalisés ainsi qu’un système d’alerte précoce à l’échelle de l’UE, opérationnel dès 2026, pour anticiper les menaces et limiter les impacts. Réagir efficacement face aux incidents

Le secteur de la santé pourra bénéficier d’une assistance rapide grâce à la Réserve de cybersécurité de l’UE, mise en place par l’Acte de solidarité cybernétique. En parallèle, des exercices de simulation et des guides pratiques seront développés pour aider les organisations à gérer des cyberattaques complexes, telles que les ransomwares. Dissuader les acteurs malveillants

Enfin, l’UE prévoit d’utiliser sa « boîte à outils de cyberdiplomatie » pour répondre aux activités malveillantes ciblant les infrastructures de santé, dissuadant ainsi les cybercriminels grâce à des actions coordonnées entre les États membres.

Des perspectives pour un écosystème de santé numérique sécurisé

La Commission européenne mettra en œuvre ces mesures en collaboration avec les États membres, les acteurs de la cybersécurité et les professionnels de santé. Une consultation publique sera prochainement lancée pour affiner les priorités et garantir l’impact de ce plan. Les premières actions concrètes devraient voir le jour en 2025, avec une extension progressive jusqu’en 2026.

Ce plan d’action marque une avancée significative vers un environnement numérique plus sûr pour les professionnels de santé et les patients européens, en renforçant les bases d’une résilience collective face aux cybermenaces.

Pour en savoir plus

La Commission dévoile un plan d’action pour protéger le secteur de la santé des cyberattaques La Commission a présenté un plan d’action de l’UE visant à renforcer la cybersécurité des hôpitaux et des prestataires de soins de santé. Ce plan d’action a été annoncé dans les orientations politiques de la présidente von der Leyen comme une priorité essentielle au cours des 100 premiers jours du nouveau mandat. Lire la suite sur digital-strategy.ec.europa.eu

L’UE prend des mesures décisives en matière de cybersécurité des soins de santé La Commission a présenté un plan d’action de l’UE visant à renforcer la cybersécurité des hôpitaux et des prestataires de soins de santé. Cette initiative constitue une étape essentielle pour protéger le secteur de la santé contre les cybermenaces. La numérisation révolutionne les soins de santé, permettant de meilleurs services aux patients… Lire la suite sur Help Net Security

(Re)découvrez également: