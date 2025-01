Les dernières cyberattaques (28 jan 2025)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs événements marquants ont attiré l’attention dans le domaine de la cybersécurité, révélant des menaces diverses et sophistiquées.

Des acteurs malveillants ont continuer d’exploiter des vulnérabilités critiques dans les produits Ivanti Connect Secure Appliance (CSA). Ces attaques ont mis en lumière l’utilisation de techniques avancées pour contourner les défenses en place, soulignant l’importance de maintenir des mises à jour régulières pour éviter de telles intrusions.

Le botnet Mirai continue de représenter une menace significative. Deux variantes de ce botnet, exploitant des dispositifs IoT vulnérables, ont été identifiées comme responsables de plusieurs attaques par déni de service distribué (DDoS) d’ampleur mondiale. Les chercheurs ont découvert que des dispositifs tels que des caméras AVTECH et des routeurs Huawei HG532 ont été compromis et utilisés pour des attaques visant des entreprises aux États-Unis, en Russie, au Japon et en Europe. Ces événements rappellent la nécessité de sécuriser les appareils IoT pour prévenir leur exploitation.

Un pirate de 15 ans a réussi à détourner des pétroliers en Méditerranée grâce à une attaque ingénieuse sur des systèmes de navigation maritimes.

En parallèle, le groupe de ransomware Clop a revendiqué plusieurs attaques récentes, y compris une contre Blue Yonder en novembre. Ce groupe, connu pour cibler des organisations importantes, a également publié une liste de victimes potentielles dans le cadre d’un piratage massif utilisant la plateforme de transfert de fichiers Cleo.

Les campagnes de phishing continuent d’évoluer. Des groupes malveillants se faisant passer pour des équipes de support informatique ont utilisé Microsoft Teams pour cibler des employés, les incitant à télécharger des logiciels malveillants. Cette tactique exploite la confiance dans les outils de communication interne pour contourner les mesures de sécurité traditionnelles.

Par ailleurs, un botnet a détourné environ 13 000 routeurs MikroTik pour envoyer des messages malveillants semblant provenir de domaines légitimes. Ces attaques ont mis en évidence des failles dans la configuration DNS de ces appareils, soulignant l’importance d’une surveillance continue des réseaux.

Sur le plan géopolitique, des cyberespions chinois ont mené une attaque par la chaîne d’approvisionnement contre un développeur de VPN sud-coréen. Cette campagne, utilisant un cheval de Troie modulaire sophistiqué, visait à collecter des données sur les systèmes compromis. Un autre groupe de pirates chinois a également accédé à plus de 400 ordinateurs du département du Trésor américain, révélant l’ampleur des menaces pesant sur les institutions gouvernementales.

Enfin, en Suisse, plusieurs sites web ont été la cible d’attaques, mettant en lumière les risques auxquels sont exposées les infrastructures numériques nationales. De leur côté, les activités pédagogiques à l’Université de technologie d’Eindhoven ont été gravement perturbées par une cyberattaque, entraînant l’annulation des cours pendant plusieurs jours.

Les cyberattaques de la semaine

