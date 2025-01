Le top 5 des actus cybersécurité (29 jan 2025)

Voici les 5 actualités les plus marquantes de la semaine passée.

Une attaque par déni de service distribé (DDoS) d’une ampleur record a été observée récemment, atteignant un pic de 5,6 térabits par seconde. Cette offensive, orchestrée par un botnet basé sur Mirai et composé de 13 000 dispositifs compromis, a ciblé un fournisseur de services Internet situé en Asie de l’Est.

Lors de la compétition Pwn2Own Tokyo 2025, des chercheurs en cybersécurité ont réussi à compromettre à deux reprises le chargeur de véhicules électriques Tesla Wall Connector. Ces exploits ont révélé des vulnérabilités critiques dans les infrastructures de recharge de véhicules électriques.

Une faille critique a été identifiée dans le service Starlink de Subaru, permettant à des attaquants potentiels de prendre le contrôle à distance de véhicules aux États-Unis, au Canada et au Japon. Cette vulnérabilité offrait aux attaquants la possibilité de contrôler plusieurs fonctions, telles que le démarrage et l’arrêt du moteur, le verrouillage et le déverrouillage des portes, ainsi que la localisation des véhicules. De plus, des informations personnelles des clients étaient accessibles. Subaru a réagi rapidement en déployant des correctifs pour résoudre ces problèmes signalés en novembre 2024.

Une étude a révélé une possible exploitation de ChatGPT pour ménager des attaques DDoS. En utilisant l’API de ChatGPT, des attaquants pourraient soumettre un grand nombre de liens, créant ainsi un volume massif de requêtes HTTP vers une cible précise, pouvant entraîner une surcharge du serveur. Les experts préconisent la mise en place de limitation du débit pour éviter de tels abus.

Le département américain de la Sécurité intérieure (DHS) a récemment licencié tous les membres de ses comités consultatifs, y compris le Cyber Safety Review Board, un organisme enquêtant sur des incidents majeurs de cybersécurité. La décision de dissoudre le conseil a suscité des critiques, notamment concernant le risque de retards dans l’avancement de cette enquête cruciale pour la sécurité nationale.

