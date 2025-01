Les actus cybersécurité de la Suisse (29 jan 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs événements importants ont marqué le domaine de la cybersécurité en Suisse, à travers des initiatives, des attaques et des développements stratégiques.

La Swiss Digital Initiative (SDI) a transféré la gestion du Digital Trust Label à la Société Générale de Surveillance (SGS), spécialisée dans les audits et inspections. Ce label, créé en 2021, vise à établir une norme de confiance numérique vérifiable. SGS prévoit d’étendre la portée de cette initiative à l’échelle mondiale tout en maintenant des standards élevés pour les organisations.

La société Boost, filiale du groupe genevois Ilem spécialisée dans l’hébergement cloud, a été victime d’une cyberattaque par ransomware. Le groupe attaquant, Ransomhub, affirme avoir dérobé 16 Go de données et exige une rançon sous peine de divulgation. Près de 15 % des clients de Boost ont été affectés, mais grâce à une réaction rapide des équipes de cybersécurité, 70 % des systèmes ont été restaurés en trois jours. L’entreprise collabore étroitement avec les autorités pour gérer la situation.

La Haute école spécialisée bernoise (BFH) a annoncé la création d’un groupe de recherche dédié à la sécurité matérielle au sein de son Institut de cybersécurité et d’ingénierie (ICE). Ce groupe vise à étudier les menaces pesant sur les systèmes embarqués et connectés, tout en proposant des services comme les tests d’intrusion, les analyses d’attaques par canaux auxiliaires et les conseils en sécurité de la chaîne d’approvisionnement.

Le groupe de hackers pro-russe NoName057(16) a revendiqué une série d’attaques par déni de service distribué (DDoS) ciblant les sites web de plusieurs villes suisses, notamment Genève, Sierre, Vevey et Aigle. Ces attaques, qui consistent à surcharger les sites pour les rendre inaccessibles, n’ont pas entraîné de perte de données. Ces actions avaient été malheureusement prévues par l’Office fédéral de la cybersécurité dans le cadre du Forum économique mondial à Davos.

Le gouvernement suisse a lancé la plateforme « Anlaufstelle Datenökosystem Schweiz » pour soutenir la création d’espaces de données suisses. Cette initiative vise à favoriser l’interopérabilité et la sécurité des données dans des secteurs comme la santé, la mobilité et l’agriculture. La plateforme offrira des conseils, facilitera les échanges entre acteurs et servira de hub pour les organisations impliquées.

Une délégation de l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), conduite par son directeur Florian Schütz, a participé à plusieurs sessions du Forum économique mondial consacrées à la cybersécurité. Ces événements comprenaient une table ronde sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la cryptographie post-quantique et des discussions sur la stratégie à adopter pour renforcer la confiance dans les produits numériques. La délégation a également participé au Dialogue de Genève organisé à la House of Switzerland, visant à promouvoir un comportement responsable dans le cyberespace.

Le divisionnaire Simon Müller, chef du commandement Cyber, a participé au Fullerton Forum de Singapour, un événement international majeur sur les questions de politique de sécurité. Ce forum rassemble des décideurs, des scientifiques et des spécialistes pour discuter des défis actuels liés à la sécurité. Les discussions ont abordé l’optimisation des mesures de cybersécurité et la coopération entre États, ainsi que l’utilisation de technologies comme l’intelligence artificielle, la blockchain et d’autres solutions innovantes pour améliorer les infrastructures de sécurité.

Les actus suisses de la semaine

La Confédération annonce aujourd’hui, 15 janvier 2025, l’ouverture du point de contact Swiss Data Ecosystem. Celui-ci aidera désormais les autorités, les entreprises et les organisations à mettre en place des datarooms fiables, comme l’indique l’annonce. Le point de contact fait un travail de base, grâce à… Lire la suite sur itmagazine.ch

(Re)découvrez la semaine passée: