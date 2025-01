Les derniers gros vols de données (30 jan 2025)

Voici le récapitulatif des plus gros vols ou fuites de données de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs incidents majeurs de cybersécurité ont marqué les actualités, affectant différents secteurs à travers le monde.

Une cyberattaque contre le géant de la grande distribution Carrefour aurait exposé les données personnelles de 13 millions de clients. Les informations compromises incluraient des noms, des adresses e-mail, et des historiques d’achat. Bien que la société n’ait pas confirmé officiellement la fuite, les experts soulignent l’ampleur potentielle de cette violation.

Dans le secteur du tourisme, un serveur non sécurisé contenant des données sensibles de millions de voyageurs, collectées par un grand groupe hôtelier français, a été découvert en ligne. Parmi les données compromises figurent des noms, des détails de réservations et des informations personnelles identifiables. Par ailleurs, une violation de données ciblant Otelier a permis à des cybercriminels d’accéder à près de 8 To de données sensibles en exploitant un bucket AWS S3 non protégé. Les victimes incluent des chaînes hôtelières de premier plan telles que Marriott et Hilton.

Un autre incident notable concerne la North Pole Company, spécialisée dans la livraison de paniers-cadeaux, qui aurait vu les données de plus d’un demi-million d’utilisateurs compromises. L’acteur de la menace, FutureSeeker, aurait publié ces données sur un forum, mais l’entreprise n’a pas encore réagi officiellement.

Dans le domaine technologique, LinkedIn fait face à une action collective alléguant que des messages privés des utilisateurs Premium ont été utilisés pour former des modèles d’intelligence artificielle sans consentement explicite. Cette affaire soulève des questions majeures sur la transparence des pratiques de collecte et d’utilisation des données.

Le Texas a lancé une enquête sur quatre constructeurs automobiles supplémentaires, soupçonnés de collecter et de vendre les données des consommateurs de manière trompeuse. Ce développement fait suite à une poursuite contre General Motors en 2024, illustrant une vigilance accrue concernant la protection des données des conducteurs.

Du côté des grandes entreprises, Hewlett Packard Enterprise a été ciblée par des pirates revendiquant avoir volé des données sensibles, notamment du code source et des certificats. En Inde, le groupe de ransomware BASHE aurait compromis les données clients de la banque ICICI, mettant à risque les informations financières de milliers de personnes.

PayPal a été condamnée à une amende de 2 millions de dollars pour des lacunes en matière de cybersécurité, ayant conduit à l’exposition de données sensibles telles que les numéros de sécurité sociale de certains utilisateurs. Cette affaire met en évidence les conséquences financières et réputationnelles des failles de sécurité.

Dans l’éducation, PowerSchool a été victime d’une violation de données massive impliquant les informations personnelles de plus de 62 millions d’étudiants et 9,5 millions d’enseignants. Bien que la société ait adopté des mesures pour limiter les conséquences, l’incident soulève des préoccupations concernant la sécurité des plateformes éducatives.

Une faille dans le réseau de diffusion de contenu (CDN) de Cloudflare a été identifiée, permettant de révéler la localisation des utilisateurs via des applications de messagerie chiffrées comme Signal et Discord. Ce problème technique met en lumière les limites des infrastructures de cybersécurité existantes.

Enfin, le FBI a averti que des travailleurs informatiques nord-coréens abusent de leur accès pour voler du code source et extorquer des entreprises américaines qui les ont involontairement embauchés. Cet avertissement souligne l’importance d’une vigilance accrue dans le recrutement et la gestion des accès au sein des entreprises.

Les vols ou fuites de données de la semaine

Le ransomware BASHE aurait divulgué les données des clients de la banque ICICI Une cybermenace majeure plane sur le géant financier indien ICICI Bank alors que le célèbre groupe de ransomware BASHE, également connu sous le nom d’Eraleign (APT73), revendique la responsabilité d’une importante violation de données. Le groupe aurait obtenu des informations sensibles sur ses clients et mis en place un plan de sécurité pour les protéger. Lire la suite sur GBHackers On Security

Les employés des écoles disent avoir eu recours à l’entraide participative après la violation de PowerSchool, alimentée par la solidarité et la lenteur de la réponse de PowerSchool. © 2024 TechCrunch. Tous droits réservés. Pour usage personnel uniquement. Lire la suite sur TechCrunch

