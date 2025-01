Méfiez-vous: le gang Star Blizzard piège via des QR codes WhatsApp

Le groupe de hackers russes Star Blizzard utilise maintenant des QR codes malveillants pour cibler des individus via WhatsApp.

Le groupe de hackers russes Star Blizzard a récemment adopté une nouvelle technique pour cibler des individus via WhatsApp. En utilisant des QR codes malveillants, ils parviennent à compromettre les comptes des victimes et à exfiltrer des données sensibles. Cette évolution démontre leur capacité d’adaptation face aux mesures de sécurité mises en place par les grandes entreprises technologiques.

Une méthode d’attaque basée sur l’ingénierie sociale

Les attaquants envoient des e-mails se faisant passer pour des représentants du gouvernement américain. Ces messages incitent les destinataires à rejoindre un groupe WhatsApp prétendument dédié à des initiatives de soutien aux ONG ukrainiennes. Le piège réside dans le QR code fourni : celui-ci est délibérément invalide, poussant la cible à répondre pour demander un lien fonctionnel.

Dans leur réponse, les hackers envoient un lien raccourci redirigeant vers une page factice, où un second QR code est présenté. En le scannant, la victime autorise involontairement les attaquants à lier son compte WhatsApp à leur propre appareil via WhatsApp Web. Cela leur permet d’accéder aux messages et de mener des opérations de surveillance et d’exfiltration de données.

Des cibles soigneusement sélectionnées

Les profils visés par cette campagne sont principalement des figures politiques et diplomatiques, en poste ou retraitées, des chercheurs en défense et des experts en relations internationales spécialisés sur la Russie. De plus, les hackers ciblent des individus et organisations impliqués dans l’assistance humanitaire à l’Ukraine.

Cette sélection de cibles s’inscrit dans une logique stratégique de renseignement et d’influence, visant à collecter des informations sensibles et à compromettre des acteurs influents dans le contexte géopolitique actuel.

Une évolution tactique face aux mesures de sécurité

En octobre 2024, Microsoft et le Département de la Justice des États-Unis ont mené une opération conjointe pour démanteler l’infrastructure de phishing de Star Blizzard, saisissant plus de 180 domaines utilisés pour leurs campagnes d’attaque. En réponse, le groupe a rapidement diversifié ses tactiques, privilégiant désormais l’exploitation des QR codes WhatsApp pour contourner les protections mises en place contre le phishing classique.

Cette capacité d’adaptation démontre leur résilience et leur détermination à poursuivre leurs opérations malgré les perturbations imposées par les autorités.

Face à ces nouvelles menaces, il est essentiel d’adopter des mesures de précaution pour éviter toute compromission :

Vérifier l’authenticité des e-mails et des messages avant d’interagir avec leur contenu.

Éviter de scanner des QR codes provenant d’e-mails ou de messages non sollicités.

Activer l’authentification multi-facteurs sur WhatsApp et privilégier des solutions résistantes au phishing, comme les clés de sécurité matérielles.

Sensibiliser les collaborateurs aux techniques de phishing avancées et organiser des formations régulières en cybersécurité.

Cette nouvelle campagne de Star Blizzard rappelle l’importance de la vigilance 😉

