Les actus cybersécurité de l’Europe (1 fév 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Le résumé de la semaine

Comme rapporté la semaine passée, plusieurs fédérations sportives françaises ont été victimes de cyberattaques, entraînant le vol de données personnelles de près de 200 000 individus. Les informations compromises incluent noms, prénoms, dates de naissance, adresses e-mail et postales, sexes et photos de profil. Ces intrusions ont été rendues possibles par une faille de sécurité chez un prestataire gérant les espaces licences et dirigeants pour le compte de plusieurs fédérations sportives. Parmi les entités touchées figurent la Fédération Française de Tir à l’Arc et la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade. Les mots de passe associés aux comptes des licenciés étaient chiffrés et n’ont pas été compromis.

Parallèlement, les données personnelles de plus de 4,5 millions de Français, issues de plusieurs fédérations sportives, ont été mises en vente sur le forum BreachForums. Les informations divulguées concernent notamment la Fédération Française de Boxe, la Fédération Française du Sport Automobile, la Fédération Française de Motocyclisme, la Fédération Française de Roller & Skateboard, la Fédération Sportive et Culturelle de France, la Fédération Française de Tir à l’Arc, la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, et la Fédération Française de Force. Les données en question comprennent des noms, prénoms, dates de naissance, adresses e-mail et postales, identifiants et numéros de téléphone. Ces fuites résultent d’une vulnérabilité exploitée chez un prestataire informatique commun à ces fédérations.

Aux États-Unis, la décision de l’administration Trump de demander la démission de tous les membres démocrates du Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) pourrait compromettre un accord transatlantique de confidentialité des données conçu pour protéger le flux de données commerciales entre l’Europe et les États-Unis. Le PCLOB joue un rôle central dans cet accord en veillant à ce que les États-Unis protègent adéquatement les données personnelles et en traitant les plaintes des Européens concernant une éventuelle utilisation abusive de leurs données. L’affaiblissement ou la paralysie du PCLOB pourrait éroder la confiance dans cet accord et dans la protection des données des citoyens de l’UE transférées aux États-Unis.

En réponse aux menaces croissantes, la Commission européenne a présenté un plan d’action visant à renforcer la cybersécurité des hôpitaux et des prestataires de soins de santé. Cette initiative vise à améliorer la détection des menaces, la préparation et la réponse aux crises dans le secteur de la santé. Le plan propose, entre autres, que l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) établisse un centre de soutien paneuropéen en cybersécurité pour les hôpitaux et les prestataires de soins de santé, leur fournissant des conseils, des outils, des services et des formations adaptés. Cette initiative marque la première démarche sectorielle visant à déployer l’ensemble des mesures de cybersécurité de l’UE.

Par ailleurs, des chercheurs ont récemment découvert que des installations d’énergie renouvelable en Europe centrale utilisent des signaux radio non cryptés pour recevoir des commandes d’alimentation ou d’évacuation d’énergie. Cette vulnérabilité pourrait potentiellement être exploitée par des acteurs malveillants pour perturber le réseau électrique européen.

Les actus européennes de la semaine

