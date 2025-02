Démantèlement des forums Cracked et Nulled par Europol et le FBI

Le FBI et Europol ont démantelé les forums de cybercriminalité Cracked.io et Nulled.to, arrêtant des administrateurs et saisissant de nombreux actifs.

Opération Talent : le FBI et Europol démantèlent les plus grands forums de cybercriminalité

Le FBI, en collaboration avec Europol et plusieurs agences internationales, a mené une opération de grande envergure pour démanteler Cracked.io et Nulled.to, deux des forums de cybercriminalité les plus influents. Ces plateformes, qui rassemblaient plus de 10 millions d’utilisateurs, constituaient un véritable carrefour pour l’échange de données volées et la diffusion de techniques de piratage.

Opération Talent Europol – Fermeture Cracked et Nulled

Des forums accessibles au grand public

Cracked.io et Nulled.to étaient parmi les rares plateformes de cybercriminalité à être accessibles directement sur le web ouvert. Contrairement à d’autres marchés illégaux cachés dans le dark web, ces forums proposaient un accès aisé à des informations sensibles et à des outils malveillants.

Les utilisateurs y trouvaient des bases de données contenant des identifiants volés, des logiciels de piratage et des guides expliquant comment contourner les systèmes de sécurité. Ce modèle de fonctionnement, associé à une communauté très active, a contribué à la popularité de ces plateformes, qui servaient de véritables tremplins pour les cybercriminels en devenir.

Une opération d’envergure internationale

L’opération Talent a mobilisé des agences de plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Australie, l’Allemagne, la France, la Grèce, l’Italie, la Roumanie et l’Espagne. Europol a joué un rôle clé dans la coordination des efforts, facilitant le partage d’informations entre les différentes juridictions impliquées.

En Espagne, une action majeure a été menée à Valence, où les autorités ont procédé à l’arrestation de deux individus soupçonnés d’être les administrateurs de Nulled.to. Lors de ces arrestations, la police a saisi des fonds d’une valeur d’environ 300 000 euros en espèces et en crypto-monnaies.

Pour en savoir plus

(Re)découvrez également: