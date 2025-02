Les dernières cyberattaques (4 fév 2025)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs incidents ont marqué le paysage de la cybersécurité, illustrant la diversité des menaces qui pèsent sur les infrastructures numériques à travers le monde.

Des hackers exploitent des sites WordPress obsolètes pour diffuser des malwares ciblant les systèmes Windows et Mac. En détournant ces sites, ils intègrent des logiciels malveillants dans les pages compromises, infectant les visiteurs via des téléchargements dissimulés.

L’entreprise d’ingénierie ENGlobal a confirmé avoir été victime d’une attaque par ransomware en novembre 2024. Les assaillants ont accédé illégalement à son système informatique et chiffré certaines données internes, compromettant ainsi des informations sensibles. L’entreprise a mis plusieurs semaines à restaurer ses systèmes.

Le groupe Lazarus, affilié à la Corée du Nord, a orchestré une campagne de compromission de la chaîne d’approvisionnement en ciblant des développeurs européens. Surnommée « Phantom Circuit », cette opération repose sur l’empoisonnement de logiciels open source avec des malwares voleurs d’informations. Plusieurs projets populaires, notamment dans l’écosystème Web3 et les applications de gestion de mots de passe, ont été infectés, mettant en péril des centaines d’utilisateurs. Ce type d’attaque rappelle les dangers liés à l’usage de logiciels open source non vérifiés.

Le British Museum a été la cible d’un ancien prestataire IT freelance, qui a exploité ses accès pour compromettre les systèmes internes. L’incident a perturbé certaines opérations et soulève une fois de plus la problématique des accès résiduels laissés aux prestataires après la fin de leur contrat.

Le New York Blood Center, l’un des plus grands centres indépendants de collecte et de distribution de sang, a dû réorganiser certaines de ses activités après une attaque par ransomware. L’impact exact sur les données et les opérations reste à préciser.

Mizuno USA a révélé qu’un acteur malveillant était resté dans son réseau pendant deux mois avant d’être détecté. Durant cette période, des fichiers ont été exfiltrés, exposant potentiellement des données sensibles.

Tata Technologies, géant technologique indien, a subi une attaque par ransomware qui a perturbé plusieurs services IT. L’entreprise a dû suspendre certaines de ses activités le temps de contenir la menace et de restaurer ses systèmes.

Les attaques ciblant les environnements virtualisés ESXi connaissent une nouvelle évolution avec l’utilisation de tunnels SSH pour éviter la détection. Les attaquants exploitent ces techniques pour persister dans les réseaux d’entreprise et établir un accès discret aux systèmes compromis. Cette approche complique la détection par les solutions traditionnelles et nécessite une surveillance accrue des journaux système.

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Phemex a été victime d’un vol de 85 millions de dollars en actifs numériques. Les détails de l’attaque restent flous, mais cet incident s’inscrit dans une série d’opérations visant les plateformes d’échange, souvent ciblées en raison des fonds qu’elles détiennent.

DeepSeek, plateforme d’intelligence artificielle chinoise, a été touchée par une cyberattaque de grande ampleur. Bien qu’aucun détail sur l’attaque n’ait été partagé, on pense qu’il s’agissait d’une attaque DDoS contre son API et sa plateforme de chat Web..

Enfin, des attaques DDoS ont été observées en Suisse dans le cadre du Forum économique mondial (WEF). Le groupe hacktiviste pro-russe « NoName057(16) » a revendiqué ces attaques, qui visent à attirer l’attention médiatique plutôt qu’à causer des dommages matériels ou des fuites de données.

Les cyberattaques de la semaine

Les attaques de ransomware ESXi utilisent des tunnels SSH pour éviter d’être détectées Les acteurs de la menace derrière les attaques de ransomware ESXi ciblent les environnements virtualisés à l’aide du tunneling SSH pour éviter d’être détectés. Les chercheurs de la société de cybersécurité Sygnia avertissent que les acteurs de la menace derrière les attaques de ransomware ESXi ciblent les environnements virtualisés à l’aide du tunneling SSH pour éviter d’être détectés. Lire la suite sur Security Affairs

Les attaques DDoS attendues ont commencé 21.01.2025 – Comme prévu, des attaques DDoS ont été lancées contre plusieurs sites web suisses dans le cadre du Forum économique mondial (WEF). Le groupe hacktiviste pro-russe « NoName057(16) » a revendiqué ces attaques. Jusqu’à présent, les… Lire la suite sur Actualité OFCS

(Re)découvrez la semaine passée: