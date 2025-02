Les derniers gros vols de données (6 fév 2025)

Voici le récapitulatif des plus gros vols ou fuites de données de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine passée, plusieurs incidents de cybersécurité notables ont été signalés, touchant diverses organisations et mettant en lumière des vulnérabilités critiques.

Le Community Health Center (CHC), un important fournisseur de soins de santé basé dans le Connecticut, a informé plus d’un million de patients d’une violation de données ayant exposé leurs informations personnelles et médicales. Les attaquants ont accédé au réseau du CHC à la mi-octobre 2024, mais l’intrusion n’a été découverte que le 2 janvier 2025. Les données compromises incluent des noms, dates de naissance, coordonnées, diagnostics, traitements, résultats de tests, numéros de sécurité sociale et informations sur les assurances santé.

BeyondTrust a révélé qu’une clé API compromise a été utilisée pour accéder de manière non autorisée à 17 de ses clients SaaS Remote Support. Les attaquants ont exploité une vulnérabilité zero-day d’une application tierce pour obtenir cette clé, leur permettant de réinitialiser des mots de passe d’applications locales. L’entreprise a révoqué la clé compromise, suspendu les instances affectées et fourni des alternatives sécurisées à ses clients.

DeepSeek, une startup chinoise spécialisée en intelligence artificielle, a exposé publiquement deux bases de données contenant plus d’un million d’enregistrements de discussions utilisateur en texte clair, ainsi que des clés API et des informations internes sensibles. Cette exposition, due à des instances ClickHouse non sécurisées, a été découverte lors d’une évaluation de sécurité. DeepSeek a depuis sécurisé les bases de données concernées.

Globe Life, un géant de l’assurance, a conclu son enquête sur une violation de données survenue en juin dernier, révélant que l’incident pourrait avoir affecté 850 000 clients supplémentaires. Les attaquants ont accédé à des bases de données spécifiques contenant des informations personnelles. Bien que Globe Life n’ait pas confirmé si des données au-delà des 5 000 individus initialement identifiés ont été compromises, l’entreprise a notifié les personnes potentiellement concernées et renforcé ses mesures de sécurité.

TalkTalk, une entreprise britannique de télécommunications, a confirmé une violation de données impliquant une plateforme tierce. Un acteur malveillant a affirmé avoir volé les données de plus de 18,8 millions d’abonnés, y compris des noms, adresses e-mail, adresses IP, numéros de téléphone et codes PIN. TalkTalk a contesté l’ampleur de cette revendication, la qualifiant de « totalement inexacte et largement exagérée », et a indiqué que l’incident faisait l’objet d’une enquête approfondie.

ENGlobal, une entreprise d’ingénierie, a divulgué une attaque par ransomware survenue en novembre, au cours de laquelle des acteurs malveillants ont accédé à des informations personnelles et chiffré certaines de ses données. L’entreprise a immédiatement pris des mesures pour contenir l’incident, engagé des spécialistes en cybersécurité et restauré ses systèmes. Elle prévoit de notifier les individus affectés et les agences réglementaires concernées.

MGM Resorts International a accepté de payer 45 millions de dollars pour régler un recours collectif concernant des violations de données ayant exposé les informations personnelles de 37 millions de clients. Ces infractions incluent un incident survenu en 2019 et une attaque par ransomware en 2023. Une audience finale est prévue en juin pour valider l’accord. Pendant ce temps, la Federal Trade Commission poursuit son enquête sur la gestion de la faille de 2023.

En décembre 2024, des données prétendument extraites de la plateforme brésilienne de génération de leads Speedio ont été mises en vente sur un forum de cybercriminalité. La fuite comprend plus de 62 millions d’enregistrements de données professionnelles publiques, dont 27 millions d’adresses e-mail uniques. L’origine des données et leur véracité n’ont pas pu être confirmées, et l’entreprise n’a pas répondu aux tentatives de divulgation de l’incident.

Les vols ou fuites de données de la semaine

