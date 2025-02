Google a bloqué plus de 2 millions d’applications malveillantes en 2024

En 2024, Google a bloqué 2,36 millions d’applications malveillantes et banni 158 000 développeurs pour améliorer la sécurité d’Android.

En 2024, Google a intensifié ses efforts pour protéger les utilisateurs d’Android contre les applications potentiellement dangereuses. Selon un rapport de BleepingComputer, l’entreprise a bloqué 2,36 millions d’applications en violation de ses politiques, empêchant ainsi leur publication sur le Play Store. Cette initiative vise à renforcer la sécurité de l’écosystème Android et à protéger les données sensibles des utilisateurs.

Des mesures renforcées pour contrer les menaces

Pour atteindre ces résultats, Google a adopté une approche combinant intelligence artificielle et intervention humaine. Selon TechRadar, plus de 92 % des examens humains des applications nuisibles ont été assistés par l’IA, permettant des actions plus rapides et précises pour empêcher la diffusion d’applications malveillantes. De plus, 158 000 comptes de développeurs ont été bannis pour tentative de publication d’applications nuisibles, telles que des malwares et des spywares.

Des améliorations pour Google Play Protect

Google Play Protect, le système de sécurité intégré d’Android, a également bénéficié de mises à jour significatives en 2024. Ces améliorations visent à renforcer la détection et la prévention des applications malveillantes, offrant ainsi une couche de protection supplémentaire aux utilisateurs.

