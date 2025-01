Turo, l’application de location de voitures face au terrorisme

Turo fait face à des défis suite à des attaques terroristes impliquant des véhicules loués via sa plateforme collaborative.

Turo a récemment fait la une des journaux aux États-Unis. Deux incidents tragiques ont en effet impliqué des véhicules loués via sa plateforme.

Cette plateforme de location collaborative permet aux particuliers de louer leurs voitures à d’autres utilisateurs. Inscrite dans le cadre de l’économie de partage, elle offre une alternative digitale et décentralisée aux agences de location traditionnelles.

Turo, l’application collaborative confrontée au défi du terrorisme

En janvier 2025, deux incidents graves ont touché Turo. Un Tesla Cybertruck a explosé près de l’hôtel Trump à Las Vegas, causant des blessures et un décès. À La Nouvelle-Orléans, un autre véhicule loué via Turo a été utilisé dans une attaque mortelle.

Ces événements mettent en lumière un défi majeur de ce modèle économique basé sur l’économie collaborative. En facilitant l’accès aux véhicules via une plateforme numérique, Turo offre des opportunités, mais aussi des risques. La décentralisation et l’absence d’intervention humaine directe dans le processus de location rendent difficile l’identification d’intentions malveillantes ou de comportements suspects.

Le PDG, Andre Haddad, a souligné que les locataires impliqués avaient des antécédents sans problème. Pour répondre à ces crises, Turo collabore désormais avec des experts en sécurité nationale et en contre-terrorisme. Cependant, cette actualité illustre la difficulté à détecter et à prévenir des usages abusifs. Cela reste un défi de taille, surtout dans un contexte où les actes de terrorisme et de violence sont souvent perpétrés par des individus isolés.

À propos de Turo et sa croissance financière

Turo, fondée en 2009 sous le nom de RelayRides, s’est rapidement imposée dans le domaine de la mobilité. En 2023, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 879,7 millions de dollars. Au premier semestre 2024, le revenu net était de 9,92 millions de dollars, contre une perte de 22,92 millions l’année précédente. Le chiffre d’affaires pour cette période a atteint 452,72 millions de dollars, soit une hausse de 9,7 %.

Ces performances renforcent les ambitions de Turo d’entrer en bourse et démontrent la viabilité de son modèle économique. Il reste néanmoins des défis importants de sécurité comme le montre ces actualités.

