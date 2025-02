L’hebdo cybersécurité (9 fév 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine passée, plusieurs événements significatifs ont marqué le domaine de la cybersécurité, touchant divers aspects tels que la protection des données, les menaces étatiques et les initiatives réglementaires.

Le gouvernement britannique a émis une ordonnance secrète en vertu de l’Investigatory Powers Act de 2016, exigeant d’Apple la création d’une porte dérobée permettant aux services de sécurité d’accéder aux sauvegardes chiffrées des comptes iCloud des utilisateurs. Cette mesure offrirait aux autorités britanniques un accès global aux données des utilisateurs, sans possibilité pour Apple d’en informer ces derniers. En réponse, Apple envisage de désactiver la fonction de protection avancée des données au Royaume-Uni, bien que cette action ne réponde pas entièrement aux exigences gouvernementales.

Parallèlement, une campagne soutenue par le Kremlin, nommée Doppelgänger, a intensifié ses efforts pour influencer les électeurs allemands à l’approche des élections du 23 février. Cette opération utilise des sites d’actualités factices, des comptes dormants et du contenu généré par intelligence artificielle pour diffuser de fausses informations et saper la confiance dans les institutions occidentales. Les autorités allemandes ont identifié plus de 100 sites pseudo-journalistiques accumulant du contenu générique, souvent généré par IA, en prévision de cette campagne de désinformation.

En matière de cybercriminalité, une analyse de Chainalysis a révélé une diminution de 35 % des paiements liés aux ransomwares en 2024 par rapport à 2023, malgré une augmentation du nombre d’attaques. Cette baisse est attribuée aux actions des forces de l’ordre contre des groupes majeurs comme LockBit et ALPHV/BlackCat, ainsi qu’à une amélioration des pratiques de cybersécurité au sein des organisations, qui préfèrent restaurer leurs systèmes à partir de sauvegardes plutôt que de céder aux demandes de rançon.

En Inde, la Reserve Bank of India (RBI) a annoncé la création d’un domaine internet exclusif « bank.in » pour les banques du pays, dans le but de lutter contre la fraude numérique. Cette initiative vise à réduire les menaces en matière de cybersécurité et les activités malveillantes telles que le phishing, tout en renforçant la confiance dans les services bancaires et de paiement en ligne. Les enregistrements pour ces domaines débuteront en avril 2025, avec l’Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT) agissant en tant que registraire exclusif.

Des chercheurs ont découvert que le réseau de diffusion de contenu chinois Funnull CDN utilise une pratique appelée « blanchiment d’infrastructure ». Cette méthode consiste à louer des adresses IP auprès de fournisseurs de services cloud légitimes tels qu’Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure, puis à les utiliser pour héberger des sites web criminels. Les acteurs malveillants changent continuellement ces ressources cloud pour échapper à la détection, compliquant ainsi les efforts de défense des professionnels de la cybersécurité.

Les actus cybersécurité de la semaine

Les paiements de ransomware ont chuté de 35 % en 2024 Les paiements de ransomware ont connu une baisse spectaculaire de 35 % l’année dernière par rapport à 2023, alors même que la fréquence globale des attaques de ransomware a augmenté, selon un nouveau rapport publié par la société d’analyse de blockchain Chainalysis. La baisse considérable des extorsions… Lire la suite sur CyberScoop

Les services secrets russes recrutent des Ukrainiens pour des attaques terroristes via des applications de messagerie Les services secrets russes recrutent des Ukrainiens pour des attaques terroristes via des applications de messagerie et des forums, en leur offrant un salaire rapide, préviennent les forces de l’ordre ukrainiennes. Selon les forces de l’ordre ukrainiennes, les services secrets russes utilisent des applications de messagerie et des forums pour recruter des Ukrainiens pour des attaques terroristes. Lire la suite sur Security Affairs

Le « blanchiment d’infrastructures » chinois abuse d’AWS et du cloud Microsoft Funnull CDN loue des adresses IP auprès de fournisseurs de services cloud légitimes et les utilise pour héberger des sites Web criminels, en faisant circuler en permanence les ressources cloud et en en acquérant de nouvelles pour garder une longueur d’avance sur la détection des cyberdéfenseurs. Lire la suite sur Dark Reading

