L’hebdo cybersécurité (2 fév 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs développements ont marqué l’actualité de la cybersécurité, notamment en matière d’intelligence artificielle, de protection des données et de menaces persistantes sur les infrastructures numériques.

Les groupes de cybercriminels et les acteurs étatiques exploitent de plus en plus les outils d’intelligence artificielle pour affiner leurs attaques. Google a révélé que plus de 57 groupes liés à des États comme la Chine, l’Iran, la Corée du Nord et la Russie utilisent son modèle d’IA, Gemini, pour diverses opérations. Ces acteurs se servent de l’IA pour effectuer de la reconnaissance, rédiger du code malveillant, traduire et localiser des contenus, ou encore perfectionner leurs campagnes de phishing. APT42, un groupe iranien particulièrement actif, a été observé utilisant Gemini pour mener des attaques ciblées contre des experts en défense et des organisations sensibles. Toutefois, selon Google, bien que ces cybercriminels trouvent des gains de productivité grâce à l’IA, ils n’ont pas encore développé de capacités d’attaque véritablement nouvelles.

Les menaces sur les plateformes de messagerie continuent également de se multiplier. WhatsApp a confirmé avoir détecté et stoppé une campagne de cyberespionnage menée via un logiciel espion de type « zero-click », c’est-à-dire ne nécessitant aucune interaction de la victime. Cette campagne, attribuée à Paragon Solutions, une entreprise israélienne spécialisée dans les outils de surveillance, visait environ 90 journalistes et membres de la société civile. L’attaque a été neutralisée en décembre 2024, mais elle souligne l’ampleur des menaces qui pèsent sur les applications de communication chiffrée.

La sécurité des applications mobiles reste un enjeu central. Google a annoncé avoir bloqué 2,3 millions d’applications malveillantes sur le Play Store en 2024, mettant en avant l’usage de l’intelligence artificielle pour renforcer ses mécanismes de détection. En parallèle, plus de 158 000 comptes de développeurs ont été bannis pour tentative de distribution d’applications frauduleuses. Les nouvelles règles imposées par Google incluent un processus de vérification plus strict pour les développeurs et une surveillance accrue des SDK tiers, afin de limiter les abus liés à la collecte de données personnelles.

Dans le domaine de la réglementation, l’autorité italienne de protection des données (Garante) a décidé de bloquer le service de chatbot DeepSeek AI en Italie. Ce dernier, développé par une entreprise chinoise, a été interdit en raison d’un manque de transparence sur l’usage des données personnelles des utilisateurs. Les autorités italiennes ont exigé des clarifications sur la collecte et le stockage des informations, notamment si celles-ci sont hébergées sur des serveurs chinois. Face à une réponse jugée insuffisante, le Garante a ordonné l’interdiction immédiate du traitement des données des utilisateurs italiens et ouvert une enquête approfondie.

En parallèle, la cybersécurité des infrastructures publiques et privées reste sous tension. Le département d’État américain a suspendu une partie de l’aide étrangère destinée à la cybersécurité de ses alliés, laissant plusieurs partenaires internationaux dans l’incertitude. Cette décision pourrait fragiliser certains pays face aux menaces cybernétiques, notamment ceux qui bénéficiaient de cette assistance pour sécuriser leurs infrastructures critiques.

Enfin, une vulnérabilité a été signalée dans l’API de ChatGPT, qui pourrait permettre d’exploiter l’outil pour mener des attaques par déni de service distribué (DDoS). Un chercheur en cybersécurité a démontré qu’un attaquant pouvait envoyer un nombre illimité d’URL à l’API, forçant les serveurs d’OpenAI à générer un grand volume de requêtes vers une cible, saturant ainsi ses ressources. Les experts recommandent à OpenAI d’imposer des limites sur le nombre d’URL acceptées et de mettre en place des mesures de limitation du débit pour empêcher un tel abus.

Les actus cybersécurité de la semaine

