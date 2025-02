Les actus cybersécurité de la Suisse (12 fév 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs événements significatifs ont marqué le domaine de la cybersécurité en Suisse.

Le canton de Zurich a initié une démarche pour renforcer sa sécurité informatique en recherchant un pool d’experts externes. Cette initiative vise à soutenir l’Office cantonal de l’informatique (AFI) dans la mise en œuvre des directives spécifiques de sécurité de l’information (BISR), dérivées des directives générales (AISR). L’appel d’offres est structuré en cinq lots, couvrant des domaines tels que le conseil en sécurité, la gestion des risques et la sécurité du cloud, avec une estimation totale de près de 7 000 jours-personnes sur une période maximale de cinq ans.

Parallèlement, le fournisseur genevois de logiciels bancaires ITSS Global a été victime d’une cyberattaque revendiquée par le groupe de ransomware Everest. Les attaquants affirment avoir dérobé 173 gigaoctets de données, incluant des informations bancaires confidentielles et des contrats. ITSS Global, partenaire de Temenos, compte plus de 300 banques et institutions financières parmi ses clients, dont une vingtaine en Suisse. L’entreprise a confirmé un accès non autorisé à un compte Microsoft 365 non privilégié, permettant le téléchargement de certaines données.

La caisse de compensation de Swissmem a également subi une cyberattaque début janvier, entraînant le vol d’environ 10% de ses données. Bien que les systèmes des clients n’aient pas été affectés et qu’aucun détournement financier n’ait été constaté, des indices concrets suggèrent une implication russe. La caisse a rétabli ses activités normales sur une plateforme entièrement reconfigurée depuis le 9 janvier.

Dans le domaine de la défense, le Kommando Cyber de l’armée suisse a célébré son premier anniversaire. Depuis sa création le 1er janvier 2024, cette unité se concentre sur la protection des infrastructures ICT critiques de l’armée et de ses partenaires.

Enfin, l’Office fédéral de la cybersécurité a émis une alerte concernant la recrudescence des arnaques sur le marché des locations immobilières en Suisse. Les escrocs publient de fausses annonces de logements vacants, souvent générées à l’aide de l’intelligence artificielle ou copiées à partir d’annonces existantes, et demandent des cautions pour garantir une visite. Les autorités recommandent une vigilance accrue face à ces tentatives d’escroquerie.

Les actus suisses de la semaine

