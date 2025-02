Les actus cybersécurité de la Suisse (5 fév 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs développements significatifs ont marqué le domaine de la cybersécurité en Suisse.

Une erreur de typographie sur une brochure envoyée à plus de 100 000 foyers a contraint l’administration fiscale du canton de Bâle-Ville à acheter un nom de domaine aux Bahamas. L’adresse URL imprimée était incorrecte, ce qui aurait pu exposer les contribuables à des risques de cybersécurité. Pour pallier ce problème, les autorités ont acquis le domaine en question et mis en place une redirection vers le site officiel.

Le Conseil fédéral a initié une consultation concernant la révision partielle de deux ordonnances relatives à la surveillance des télécommunications. Cette démarche vise à clarifier les obligations des différentes catégories de fournisseurs de services de télécommunication et de communication dérivés, notamment en ce qui concerne la suppression des chiffrements, à l’exclusion explicite des chiffrements de bout en bout utilisés par certains services de messagerie.

Parallèlement, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a obtenu l’approbation du Conseil fédéral pour participer au « Centre of Excellence for Open Source Intelligence (OSINT) ». Cette collaboration vise à renforcer les capacités du SRC en matière de détection précoce des menaces, des dangers et des crises, en améliorant la collecte et l’analyse des données issues de sources d’informations ouvertes.

Dans le cadre de la digitalisation de l’armée suisse, deux projets majeurs progressent favorablement. La nouvelle plateforme de digitalisation (NPD) offrira une infrastructure d’exploitation sécurisée, tandis que le projet C2Air, qui sera déployé sur cette même plateforme, modernisera le système de conduite et de communication des Forces aériennes. Ces initiatives visent à renforcer la capacité de défense du pays.

Le canton de Schwyz a décidé de confier la surveillance de ses systèmes ICT à un Security Operations Center (SOC) opéré par l’entreprise Infoguard. Ce contrat vise à assurer une surveillance continue des infrastructures informatiques cantonales, une tâche rendue difficile en interne en raison de la pénurie de spécialistes en sécurité.

Une panne électrique survenue le 28 janvier a perturbé les services numériques de l’État de Genève, affectant l’ensemble de l’administration cantonale. Les services tels que les e-mails, la téléphonie et l’accès à Internet ont été interrompus. Les équipes techniques ont travaillé sans relâche pour rétablir progressivement les services au cours de la journée et de la nuit suivantes. Il est important de noter que la sécurité des données n’a pas été compromise et qu’une cyberattaque a été exclue comme cause de l’incident.

Le Conseil fédéral souhaite que les signatures électroniques suisses soient reconnues au sein de l’Union européenne et réciproquement. Il a chargé les départements compétents d’élaborer un mandat de négociation avec l’UE à cet effet, avec pour objectif de promouvoir la digitalisation et l’utilisation sécurisée des signatures électroniques au-delà des frontières nationales.

Les actus suisses de la semaine

