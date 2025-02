Les actus cybersécurité de l’Europe (15 fév 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs événements significatifs ont marqué le domaine de la cybersécurité en Europe.

En Italie, une campagne de cyberespionnage a été révélée, impliquant l’utilisation du logiciel espion Graphite de la société israélienne Paragon Solutions. Selon le gouvernement italien, sept de ses citoyens, ainsi que des victimes dans plus d’une douzaine d’autres pays européens, ont été ciblés. Les attaques se sont déroulées via l’envoi de fichiers PDF malveillants sur WhatsApp, permettant une infiltration sans interaction de l’utilisateur. Parmi les personnes visées figuraient des journalistes et des militants critiques à l’égard des politiques gouvernementales. En réaction, Paragon Solutions a mis fin à son contrat avec l’Italie, invoquant des violations de son cadre éthique et de ses conditions d’utilisation.

En France, le Sénat a adopté un amendement le 28 janvier 2025, imposant aux services de messagerie instantanée l’installation de portes dérobées dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. Cette mesure vise à permettre aux enquêteurs d’accéder aux messages échangés sur des plateformes telles que WhatsApp, Signal ou Telegram. Toutefois, cette initiative a suscité de vives critiques, notamment en raison de l’absence d’auditions ou d’études d’impact préalables. De plus, la faisabilité de cette mesure est remise en question, car les éditeurs de messageries pourraient choisir de se retirer du marché français plutôt que de se conformer à cette obligation.

Par ailleurs, les régulateurs européens ont exprimé des préoccupations concernant DeepSeek, un chatbot d’intelligence artificielle chinois. Les autorités néerlandaises ont émis un avertissement contre l’utilisation de ce service, tandis que l’Italie a bloqué l’application, invoquant des risques liés à la confidentialité et à la sécurité des données des utilisateurs européens.

Les actus européennes de la semaine

Paragon Spyware aurait mis fin à son contrat de vente de logiciels espions avec l’Italie Paragon Solutions, une société israélienne de cybersécurité, aurait mis fin à son contrat de logiciel espion avec l’Italie. Cette résiliation intervient après que des révélations ont révélé que son logiciel de piratage de niveau militaire, Graphite, aurait été utilisé pour cibler 90 personnes, dont des journalistes et des militants, à travers le pays. Lire la suite sur GBHackers On Security

L’Europe prend des mesures contre DeepSeek en raison de préoccupations liées à la confidentialité des données Les régulateurs européens tirent la sonnette d’alarme au sujet de DeepSeek, un chatbot chinois basé sur l’IA, en raison de préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données. L’autorité néerlandaise de protection des données (AP) a émis un avertissement contre l’utilisation du service, tandis que l’Italie a pris des mesures plus agressives, en bloquant… Lire la suite sur Cyber Insider

(Re)découvrez la semaine passée: