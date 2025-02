Les actus cybersécurité de l’Europe (8 fév 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine passée, plusieurs incidents notables ont marqué le domaine de la cybersécurité en Europe.

Un acteur malveillant, motivé par des gains financiers, a mené une campagne de phishing avec des courriels frauduleux, rédigés en polonais et en allemand. Ils se faisaient passer pour des confirmations de transferts d’argent ou des factures d’entreprises du secteur financier, manufacturier et logistique. Ces messages contenaient des fichiers joints malveillants au format TGZ, conçus pour déjouer les détections automatisées. Une fois ouverts, ces fichiers exécutaient un programme permettant l’installation de divers malwares, dont Agent Tesla et Snake Keylogger, ainsi qu’un nouveau backdoor baptisé TorNet. Ce dernier utilise le réseau Tor pour dissimuler ses communications avec son serveur de commande et de contrôle, rendant sa détection particulièrement difficile. Cette campagne est active depuis au moins juillet 2024.

Par ailleurs, un incident sécuritaire a touché l’infrastructure critique en mer Baltique. Un câble sous-marin à fibre optique reliant la Lettonie à la Suède a été endommagé, probablement en raison d’une « influence externe ». Les autorités lettones ont dépêché une patrouille navale pour inspecter un navire suspecté d’être impliqué dans cet incident et sont en contact avec leurs alliés de l’OTAN pour approfondir l’enquête. Cet événement s’inscrit dans une série d’incidents récents impliquant des dommages aux câbles sous-marins dans la mer Baltique.

En géorgie, un piratage insolite a perturbé les transports publics à Tbilissi. Des bus ont diffusé de manière inattendue des hymnes patriotiques pro-européens, provoquant la surprise des usagers. Cette cyberattaque semble s’inscrire dans un contexte plus large d’attaques numériques à connotation politique ciblant les infrastructures publiques.

L’Union européenne a annoncé des sanctions à l’encontre de trois hackers affiliés à l’unité 29155 du service de renseignement militaire russe (GRU). Ces individus sont accusés d’avoir mené des cyberattaques contre des agences gouvernementales estoniennes en 2020. Ils auraient accédé illégalement à des informations classifiées et les auraient exfiltrées, compromettant ainsi la sécurité des institutions concernées.

Enfin, la société suisse Threema, en collaboration avec d’autres entreprises européennes, a adressé une lettre ouverte à la Commission européenne. Dans ce courrier, ils expriment leur préoccupation concernant le contournement présumé du Digital Markets Act (DMA) par certaines grandes entreprises technologiques, appelées « gatekeepers ». Threema exhorte la Commission à appliquer strictement la législation afin de favoriser l’innovation et de soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises.

Les actus européennes de la semaine

Les Européens ciblés par une nouvelle porte dérobée utilisant Tor et des voleurs d’informations Un acteur malveillant motivé par des raisons financières a ciblé les utilisateurs germanophones et polonais avec un logiciel malveillant de vol d’informations et TorNet, une porte dérobée .NET jusqu’alors non documentée qui exploite le réseau Tor pour échapper à la détection. L’e-mail de phishing L’attaquant envoie un faux virement d’argent… Lire la suite sur Help Net Security

Des bus piratés font retentir des hymnes patriotiques pro-européens à Tbilissi et attaquent le gouvernement Les habitants de Tbilissi, la capitale de la Géorgie, ont vécu un début de journée inattendu et inhabituel pour leur trajet du vendredi matin. En montant à bord de leurs bus de transport public, ils ont été accueillis par un déluge de sons provenant des haut-parleurs des véhicules. Lire la suite sur Graham Cluley

