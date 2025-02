Les dernières cyberattaques (25 fév 2025)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine passée, plusieurs incidents majeurs ont marqué le domaine de la cybersécurité, touchant divers secteurs et mettant en évidence des vulnérabilités critiques.

La plateforme crypto Bybit a été au centre d’un incident majeur, perdant plus de 1,4 milliard de dollars en ETH à la suite d’un piratage sophistiqué. Le hack a impliqué la manipulation d’interfaces utilisateur pour dissimuler la véritable nature des transactions. Bien que les autres portefeuilles froids soient restés intacts, cet incident soulève des préoccupations importantes quant à la sécurité des plateformes d’échange de cryptomonnaies.

Les autorités américaines ont révélé que le groupe de ransomware Ghost a compromis des organisations dans plus de 70 pays depuis le début de 2021. Les secteurs affectés incluent les infrastructures critiques, la santé, le gouvernement, l’éducation, la technologie et la fabrication. Les attaquants exploitent fréquemment des versions obsolètes de logiciels et de micrologiciels pour infiltrer les systèmes, adaptant régulièrement leurs méthodes pour éviter la détection. Ce ransomware se distingue par sa capacité à contourner les mesures de sécurité traditionnelles et à chiffrer les données critiques, causant d’importantes perturbations dans les secteurs stratégiques.

Parallèlement, le groupe chinois Salt Typhoon responsable de cyberattaques sophistiquées contre des fournisseurs de télécommunications américains a été utilisé un utilitaire personnalisé nommé JumbledPath. Ceci lui a permis de surveiller discrètement le trafic réseau et capturer potentiellement des données sensibles.

Dans le secteur de la santé, une nouvelle souche de ransomware appelée NailaoLocker a été détectée ciblant des organisations européennes. Les attaquants, probablement d’origine chinoise, exploitent une vulnérabilité critique dans les passerelles de sécurité Check Point pour accéder aux systèmes. Bien que l’outil de chiffrement soit rudimentaire, il représente une menace sérieuse en perturbant les opérations et en exposant des données sensibles.

Les services de renseignement russes ont intensifié leurs efforts en ciblant les utilisateurs de l’application de messagerie sécurisée Signal. Des groupes alignés sur la Russie utilisent des campagnes de phishing sophistiquées pour inciter les victimes à lier leurs comptes Signal à des appareils contrôlés par les attaquants, compromettant ainsi la confidentialité des communications. Ces attaques soulignent l’intérêt croissant des adversaires pour les applications de messagerie sécurisées utilisées par des cibles de grande valeur.

Un autre incident notable concerne une attaque par ransomware qui a paralysé cinq casinos dans le Michigan, aux États-Unis. Les établissements, exploités par la tribu des Chippewas de Sault Ste. Marie, ont dû suspendre leurs opérations de jeu, bien que les hôtels restent ouverts pour les clients actuels. Des experts externes ont été engagés pour restaurer les systèmes et enquêter sur l’incident, qui a également affecté les services administratifs tribaux.

Des employés du secteur militaire américain et des sous-traitants de la défense ont été victimes d’infections par des logiciels malveillants de type infostealer. Ces programmes malveillants compromettent les identifiants et les informations sensibles, posant un risque sérieux pour la sécurité nationale. Les identifiants compromis, disponibles pour aussi peu que 10 dollars sur des marchés cybercriminels, pourraient être exploités pour accéder de manière non autorisée à des réseaux classifiés, des systèmes de messagerie et des outils de développement.

D’autres événements marquants incluent l’attaque contre la Garde côtière américaine, qui a retardé les paiements de plus de 1 000 employés en raison d’une violation de données, ainsi que le vol de 500 000 dollars lors d’une attaque contre NioCorp, une société minière américaine.

Des cyberattaques géopolitiques ont également marqué la semaine : des hackers pro-Ukraine ont revendiqué une attaque contre CarMoney, une société de microfinance russe liée à l’ex-femme de Vladimir Poutine, tandis que la Chine a accusé la NSA américaine d’avoir piraté l’Université polytechnique du Nord-Ouest à des fins d’espionnage. Enfin, des groupes russes ont ciblé les utilisateurs de Signal en utilisant des codes QR pour lier leurs appareils et compromettre la sécurité des communications.

Les cyberattaques de la semaine

La Chine affirme que la NSA aurait piraté l’université polytechnique de Northwestern Les autorités chinoises de cybersécurité ont allégué que l’Agence de sécurité nationale américaine (NSA) avait piraté la Northwestern Polytechnical University (NPU), une institution de premier plan dans la recherche aérospatiale et de défense, dans le cadre d’une campagne de cyberespionnage pluriannuelle. Selon des rapports conjoints publiés le 18 février 2025,… Lire la suite sur Cyber Security News

Des militaires et des entreprises de défense américains touchés par le malware Infostealer Hudson Rock a révélé des infections massives de logiciels malveillants de type infostealer affectant les employés de l’armée américaine, des agences gouvernementales et des principaux sous-traitants de la défense. Les résultats révèlent que les identifiants compromis, disponibles pour seulement 10 dollars sur les marchés de la cybercriminalité, pourraient être exploités… Lire la suite sur Cyber Insider

Les salaires des garde-côtes américains retardés par une cyberattaque Une violation de données a apparemment touché la Garde côtière américaineLes chèques de paie de plus d’un millier d’employés ont été touchésLa Garde côtière enquête sur l’incidentUne violation de données a affecté les systèmes de gestion du personnel et de la paie de l’US Coast Guard. Lire la suite sur Techradar – All the latest technology news

