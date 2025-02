Les dernières cyberattaques (18 fév 2025)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, plusieurs cyberattaques d’ampleur ont marqué l’actualité de la cybersécurité, illustrant la diversité des menaces auxquelles les organisations doivent faire face.

Un site gouvernemental américain lié au projet DOGE d’Elon Musk a été compromis en raison d’une mauvaise gestion de sa base de données. Cette faille permettait à des tiers d’ajouter du contenu non autorisé sur le site officiel, mettant en lumière des vulnérabilités critiques dans la gestion des infrastructures numériques gouvernementales.

Par ailleurs, une campagne massive impliquant 2,8 millions d’adresses IP a ciblé des dispositifs VPN et d’autres infrastructures réseau, notamment celles de Palo Alto Networks, Ivanti et SonicWall. Ces attaques par force brute exploitent des équipements infectés et mal sécurisés pour compromettre des réseaux, avec une concentration notable des adresses IP en provenance du Brésil, mais aussi de Turquie et de Russie.

De plus, Microsoft met en garde contre une nouvelle méthode de distribution de malwares exploitant des injections de code ViewState dans les sites ASP.NET. De nombreux développeurs utilisent des clés de machine trouvées en ligne plutôt que d’en générer de nouvelles, facilitant ainsi l’injection de code malveillant et l’exécution à distance de commandes sur les serveurs vulnérables.

Le groupe Lazarus, affilié à la Corée du Nord, a lancé une nouvelle campagne ciblant les développeurs de logiciels à l’aide de malwares spécialisés dans le vol d’informations sensibles. Cette opération repose sur des techniques avancées de social engineering, incluant de fausses offres d’emploi et des paquets NPM compromis. L’attaque repose sur un script Python sophistiqué utilisant l’encodage Base64 et la compression zlib pour masquer le code malveillant avant son exécution.

Dans un autre registre, un sous-groupe du collectif Sandworm, lié à la Russie, a mené une opération de cyberespionnage de plusieurs années, baptisée BadPilot, touchant des infrastructures critiques dans plus de 15 pays. Parallèlement, des pirates russes déploient des activateurs Windows malveillants en Ukraine, intégrant des chevaux de Troie à des mises à jour falsifiées.

Les médias américains n’ont pas été épargnés, avec une cyberattaque perturbant les opérations du groupe de presse Lee Enterprises. Cet incident met en lumière la vulnérabilité des infrastructures de production et de diffusion d’informations face aux cybermenaces.

Par ailleurs, une nouvelle opération de ransomware, nommée Sarcoma, revendique une attaque contre le fabricant de circuits imprimés Unimicron à Taïwan. Cette menace s’inscrit dans la tendance croissante des attaques ciblant les infrastructures industrielles et manufacturières.

Enfin, la plateforme de finance décentralisée zkLend a été victime d’un vol de 9,5 millions de dollars en Ethereum en raison d’une faille dans un contrat intelligent. Les attaquants ont exploité cette vulnérabilité pour siphonner des fonds avant que des mesures de protection puissent être mises en place. L’entreprise a demandé aux cybercriminels de restituer 90 % des fonds dérobés en échange d’un arrangement, illustrant la difficulté de sécuriser les actifs numériques contre les attaques sophistiquées.

Les cyberattaques de la semaine

Microsoft découvre les cyberattaques mondiales du sous-groupe Sandworm dans plus de 15 pays Un sous-groupe au sein du tristement célèbre groupe de piratage informatique parrainé par l’État russe et connu sous le nom de Sandworm a été attribué à une opération d’accès initial de plusieurs années baptisée BadPilot qui s’est étendue à travers le monde. « Ce sous-groupe a mené des compromissions diverses à l’échelle mondiale sur les infrastructures Internet pour… Lire la suite sur The Hacker News

(Re)découvrez la semaine passée: