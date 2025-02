Le top 5 des actus cybersécurité (26 fév 2025)

Voici le top 5 des actualités cybersécurité de cette semaine, sélectionnées pour leur impact et leur pertinence dans le secteur.

Le groupe de hackers Salt Typhoon, lié aux services de renseignement chinois, a mené une campagne d’intrusion à grande échelle ciblant les infrastructures de télécommunications aux États-Unis et ailleurs. Les attaquants ont principalement utilisé des identifiants volés pour accéder aux dispositifs Cisco. Dans un cas particulier, ils ont exploité une vulnérabilité vieille de sept ans dans les routeurs Cisco, bien que la correction ait été publiée en 2018. Cette faille permettait à un attaquant non authentifié de redémarrer un appareil affecté ou d’exécuter du code malveillant. Malgré la disponibilité du correctif, de nombreux systèmes non mis à jour sont restés vulnérables, facilitant l’accès des cyberespions aux réseaux de télécommunications. Les attaques ont touché plusieurs entreprises de télécommunication aux États-Unis ainsi que des opérateurs en Afrique du Sud et au Royaume-Uni.

Parallèlement, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bybit a subi une attaque sophistiquée entraînant le vol de plus de 1,46 milliard de dollars en Ethereum, établissant ainsi un nouveau record dans le domaine des cyberbraquages. L’attaque s’est produite lors d’un transfert de routine entre un portefeuille froid et un portefeuille chaud. Les assaillants ont manipulé l’interface de signature, affichant une adresse correcte tout en modifiant la logique sous-jacente, leur permettant de prendre le contrôle du portefeuille froid concerné et de transférer les fonds vers une adresse non identifiée.

En Asie du Sud-Est, environ 7 000 personnes ont été secourues de centres d’appels illégaux en Birmanie et attendent leur transfert vers la Thaïlande. Ces centres, opérés par des réseaux criminels, forçaient des individus, principalement originaires de Chine, de Thaïlande, du Vietnam et d’autres pays de la région, à participer à des escroqueries en ligne telles que des fraudes sentimentales, des arnaques liées aux cryptomonnaies et de faux investissements. Malgré les efforts conjoints de la Chine et de la Thaïlande pour démanteler ces réseaux, l’instabilité politique en Birmanie et l’implication de groupes armés compliquent les opérations.

Dans le domaine des logiciels, des vulnérabilités ont été découvertes dans OpenSSH, une solution largement utilisée pour des communications sécurisées. Ces failles, dont l’une existe depuis plus de dix ans, exposent les serveurs SSH à des attaques de type interception de trafic et à des dénis de service. Les mainteneurs d’OpenSSH ont publié des mises à jour pour corriger ces failles et ont rappelé l’importance de maintenir les systèmes à jour pour éviter toute compromission.

Enfin, en Australie, Genea, l’un des plus grands fournisseurs de services de fertilité du pays, a révélé une violation de sécurité au sein de son réseau. Des attaquants non identifiés ont accédé aux données stockées sur les systèmes compromis. Bien que la nature exacte des informations consultées n’ait pas été divulguée, Genea a indiqué qu’elle enquêtait sur l’incident pour déterminer l’étendue des données affectées et informer les individus concernés si des informations personnelles ont été compromises.

