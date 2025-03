Les vulnérabilités à suivre (10 mar 2025)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, plusieurs vulnérabilités critiques ont été identifiées et exploitées dans divers systèmes et applications, mettant en lumière des risques significatifs pour la sécurité des infrastructures informatiques.

Des failles de sécurité ont été découvertes dans les produits VMware, notamment ESXi, Workstation et Fusion. Ces vulnérabilités permettent à des attaquants disposant de privilèges administratifs sur une machine virtuelle de potentiellement exécuter du code au niveau de l’hyperviseur hôte. Face à l’exploitation active de ces failles, Broadcom a publié des correctifs d’urgence pour atténuer ces risques.

Par ailleurs, une vulnérabilité critique a été identifiée dans Kibana, l’outil de visualisation de données d’Elasticsearch. Cette faille pourrait permettre l’exécution arbitraire de code via des requêtes HTTP spécialement conçues. Elastic a réagi en déployant une mise à jour de sécurité pour corriger cette vulnérabilité, recommandant aux utilisateurs d’appliquer ce correctif sans délai.

Les serveurs Apache Airflow mal configurés ont également exposé des identifiants sensibles, notamment pour des plateformes comme AWS, Slack et PayPal. Des chercheurs ont découvert que des instances non protégées d’Airflow, en particulier celles antérieures à la version 2.0, contenaient des mots de passe en clair, des variables non chiffrées et des fichiers de configuration exposés.

Une autre faille de sécurité majeure a été découverte dans la puce ESP32 d’Espressif, présente dans plus d’un milliard d’appareils. Une porte dérobée non documentée permettrait une exploitation malveillante, posant des risques importants pour la sécurité des systèmes embarqués et des objets connectés utilisant cette technologie.

Dans le domaine des appareils IoT, une vulnérabilité non corrigée dans la caméra IP Edimax IC-7100 est activement exploitée par des logiciels malveillants de type botnet. Cette faille de commande permet à des attaquants de compromettre les dispositifs concernés, les intégrant potentiellement dans des réseaux malveillants pour mener diverses cyberattaques. Malheureusement, aucun correctif n’est disponible à ce jour.

Enfin, Google a publié une mise à jour de sécurité pour Android, corrigeant plus de 40 vulnérabilités. Ces failles permettent une élévation locale de privilèges sans nécessiter de permissions supplémentaires.

Des acteurs malveillants exploitent activement une vulnérabilité dans le pilote BioNTdrv.sys de Paragon Partition Manager lors d’attaques par ransomware. Cette faille zero-day permet une escalade de privilèges et l’exécution de code arbitraire. Découverte par Microsoft, cette vulnérabilité fait partie d’un ensemble de cinq failles signalées au CERT Coordination Center (CERT/CC).

Les vulnérabilités de la semaine

