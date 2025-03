Les vulnérabilités à suivre (3 mar 2025)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine a été marquée par plusieurs incidents de cybersécurité touchant diverses infrastructures et technologies, mettant en lumière des vulnérabilités critiques exploitées par des attaquants.

Les caméras embarquées dans les véhicules se révèlent vulnérables à des attaques qui permettent aux cybercriminels d’accéder aux données sensibles qu’elles enregistrent. Cette faille sera détaillée lors de la conférence Black Hat Asia 2025, où des experts en cybersécurité démontreront comment ces dispositifs peuvent être compromis en quelques minutes.

Dans l’univers des outils de développement, Microsoft a retiré deux extensions populaires de VSCode du marketplace après la découverte de code malveillant. Les extensions « Material Theme – Free » et « Material Theme Icons – Free », cumulant près de neuf millions de téléchargements, contenaient un code obfusqué référençant des noms d’utilisateur et des mots de passe. L’origine du code malveillant reste incertaine, mais des soupçons portent sur une attaque par chaîne d’approvisionnement ou sur un compte de développeur compromis.

Par ailleurs, des chercheurs ont mis au jour une chaîne de trois vulnérabilités zero-day dans Android, exploitable par des outils judiciaires. Ces failles, identifiées à la suite de l’analyse du téléphone d’un manifestant serbe, ont depuis été corrigées par Google.

Un botnet d’une ampleur inédite, baptisé Vo1d, a compromis 1,6 million de téléviseurs connectés. Exploitant ces appareils, les cybercriminels orchestrent des attaques DDoS et des fraudes publicitaires, illustrant l’importance de la sécurisation des objets connectés.

Les développeurs utilisant GitHub sont ciblés par une campagne de déploiement de logiciels malveillants via des dépôts factices. Le malware GitVenom est déployé sous couvert de projets légitimes, mettant en péril les environnements de développement non sécurisés.

Des vulnérabilités critiques ont été identifiées dans GitLab, permettant à des attaquants d’exécuter des scripts arbitraires et d’accéder à des données sensibles. Des correctifs ont été publiés pour atténuer ces risques.

Une faille exploitée dans les pare-feu Barracuda Networks a permis à un groupe de hackers chinois d’infiltrer le réseau de l’agence belge de renseignement VSSE. La compromission, survenue entre 2021 et 2023, a abouti à l’exfiltration de courriels internes, bien qu’aucune donnée classifiée ne semble avoir été affectée. En conséquence, l’agence a mis fin à son partenariat avec Barracuda Networks.

Un autre groupe d’attaquants chinois a exploité une vulnérabilité zero-day dans les VPN de Check Point, ciblant principalement les infrastructures critiques en Europe, Afrique et Amérique. Après avoir accédé aux réseaux via des identifiants volés, ils ont déployé le malware ShadowPad et le ransomware NailaoLocker, perturbant les opérations de plusieurs organisations.

Cisco a publié des correctifs pour des vulnérabilités affectant ses commutateurs Nexus, dont une faille d’injection de commande et une vulnérabilité provoquant un déni de service. Ces failles pourraient être exploitées pour interrompre le fonctionnement des réseaux d’entreprise.

Enfin, les experts ont identifié plus de 49 000 systèmes de gestion d’accès physique mal configurés exposés sur Internet. Ces dispositifs, largement déployés dans divers secteurs, constituent une cible privilégiée pour les cybercriminels cherchant à compromettre la sécurité des bâtiments.

Les vulnérabilités de la semaine

Des chercheurs découvrent des failles Android inconnues utilisées pour pirater le téléphone d’un étudiant Amnesty International a déclaré que Google avait corrigé des failles jusqu’alors inconnues dans Android qui permettaient aux autorités de déverrouiller des téléphones à l’aide d’outils d’analyse. Vendredi, Amnesty International a publié un rapport détaillant une chaîne de trois vulnérabilités zero-day développées par la société de déverrouillage de téléphones Cellebrite, qui… Lire la suite sur TechCrunch

Les vulnérabilités de GitLab permettent aux attaquants de contourner la sécurité et d’exécuter des scripts arbitraires GitLab a publié en urgence des mises à jour de sécurité pour corriger plusieurs vulnérabilités de haute gravité dans sa plateforme qui pourraient permettre aux attaquants de contourner les mécanismes de sécurité, d’exécuter des scripts malveillants et d’accéder à des données sensibles. Les correctifs, inclus dans les versions 17.9.1, 17.8.4 et 17.7.6 pour les deux… Lire la suite sur GBHackers On Security

Des courriels de l’Agence belge de renseignement divulgués par une vulnérabilité Barracuda Ces derniers temps, nous avons assisté à une multiplication des reportages sur les cyberattaques visant diverses entreprises, allant des attaques DDoS aux violations de données. Cependant, un nouveau rapport met en lumière une violation importante impliquant un groupe de pirates informatiques chinois infiltré dans le réseau… Lire la suite sur Cybersecurity Insiders

Les attaquants pourraient pirater des systèmes solaires intelligents et causer de graves dommages Des pirates informatiques révèlent des failles de sécurité dans les systèmes solaires intelligents, exposant les réseaux électriques nationaux à des risques alors que la dépendance mondiale à l’énergie solaire augmente. DW a enquêté sur les risques de cyberattaques exploitant les vulnérabilités des systèmes solaires intelligents alors que les… Lire la suite sur Security Affairs

