Fuite de données : Qui accède aux informations confidentielles du Conseil Fédéral ?

L’accès aux informations confidentielles du Conseil fédéral est limité à 10 personnes par département

Accès restreint aux informations confidentielles : une mesure suffisante pour la sécurité ?

Suite à une interpellation politique soulevant des inquiétudes sur la gestion des informations sensibles et après la révélation dans la presse de la démission de hauts responsables militaires, la Chancellerie fédérale suisse a annoncé que seuls dix individus par département, en plus des chefs de département, ont accès aux informations les plus confidentielles.

