Cyberattaque Xplain : le Conseil fédéral fait le point

Lors de sa séance du 19 février 2025, le Conseil fédéral a été informé de l’avancement des mesures qu’il avait décidées suite à la cyberattaque contre Xplain

Cyberattaque contre Xplain : rappel du contexte de la cyberattaque et de l’enquête administrative

Si vous avez manqué cette information marquante du printemps 2023, une attaque par rançongiciel contre Xplain SA, fournisseur de logiciels de sécurité, a conduit au vol de données sensibles, incluant des informations confidentielles et des données personnelles de l’administration fédérale suisse.

En réponse, le Conseil fédéral a ordonné en août 2023 une enquête administrative externe pour clarifier les circonstances de cette fuite de données.

Mesures adoptées pour renforcer la sécurité de l’information

Suite aux conclusions de l’enquête, le 1er mai 2024, le Conseil fédéral a mis en place un ensemble de mesures visant à réduire significativement le risque de futures fuites de données. Ces mesures s’articulent autour de trois axes principaux :

Renforcement de la gestion de la sécurité : mise en œuvre de prescriptions de sécurité supplémentaires pour la collaboration avec les fournisseurs, avec une capacité accrue pour effectuer des contrôles et des audits.

: mise en œuvre de prescriptions de sécurité supplémentaires pour la collaboration avec les fournisseurs, avec une capacité accrue pour effectuer des contrôles et des audits. Programme de formation : élaboration, d’ici fin 2024, d’un programme destiné à former et sensibiliser les collaborateurs aux prescriptions de sécurité existantes.

: élaboration, d’ici fin 2024, d’un programme destiné à former et sensibiliser les collaborateurs aux prescriptions de sécurité existantes. Évaluation des moyens de communication : établissement d’une vue d’ensemble des moyens de communication utilisés par les autorités fédérales pour assurer leur conformité aux normes de sécurité.

Avancement de la mise en œuvre des mesures

Lors de la séance du 19 février 2025, le Conseil fédéral a été informé de l’état d’avancement des mesures. Le Secrétariat d’État à la politique de sécurité (SEPOS) a notamment mandaté l’entreprise InfoGuard SA pour examiner la protection informatique de base de la Confédération.

Le rapport, remis en janvier 2025, souligne (bien sûr et comme toujours en matière de sécurité) que des améliorations sont possibles, notamment en intégrant de nouveaux thèmes de sécurité, en renforçant la formation et en évaluant l’efficacité des mesures techniques. Les recommandations seront analysées et les directives modifiées d’ici fin 2025.

Par ailleurs, le SEPOS a élaboré un nouveau concept de contrôle et d’audit chez les fournisseurs, validé par un groupe d’experts interdépartemental, dont la mise en œuvre est prévue courant 2025. De nouvelles clauses contractuelles standard sont également en cours de consultation et devraient être publiées d’ici fin 2025. Un programme de formation, en collaboration avec l’Office fédéral du personnel, est en phase d’adaptation et devrait entrer en vigueur d’ici fin 2025.

Rachat de Xplain par Chapters Group SA : évaluation des risques

Concernant la société Xplain SA, elle a été rachetée en octobre 2024 par Chapters Group SA, une société de participation basée à Hambourg. Le SEPOS a mené une procédure d’audit de sécurité, concluant que ce rachat ne présente aucun risque particulier pour la sécurité de l’information de la Confédération.

Pour en savoir plus

