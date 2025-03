Les vulnérabilités à suivre (17 mar 2025)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, plusieurs failles de sécurité ont secoué l’écosystème numérique, obligeant les entreprises à réagir rapidement.

Apple a corrigé une vulnérabilité critique dans WebKit, le moteur de Safari. Cette faille permettait à du contenu web malveillant d’échapper aux protections et de cibler certains utilisateurs via d’anciennes versions d’iOS. L’attaque, qualifiée d’ »extrêmement sophistiquée », a incité Apple à publier un correctif pour tous les iPhones et iPads récents.

GitLab a également dû colmater une brèche majeure. Deux failles dans son système d’authentification SAML permettaient à des attaquants de contourner la vérification des identités et de prendre le contrôle de comptes. Un correctif a été déployé pour les versions concernées, mais les utilisateurs doivent s’assurer que leurs mises à jour sont bien appliquées.

Dans un autre registre, un nouveau ransomware baptisé « SuperBlack » a fait son apparition. Son mode opératoire repose sur l’exploitation de failles dans les pare-feu Fortinet. Une fois infiltré, le malware chiffre les données des victimes et exige une rançon pour les restituer.

Microsoft, de son côté, a mis fin à une menace active depuis 2023. Une faille dans le noyau de Windows permettait à des attaquants de s’octroyer des privilèges élevés, compromettant potentiellement des systèmes entiers. Une mise à jour corrige cette vulnérabilité, mais les systèmes non mis à jour restent vulnérables.

Les caméras de surveillance ne sont pas épargnées. Un ancien modèle de la marque Edimax est actuellement exploité pour constituer un botnet. Faute de mise à jour de la part du fabricant, la seule solution pour les utilisateurs est de remplacer ces caméras par des modèles plus récents et sécurisés.

Autre alerte, une faille critique dans PHP-CGI a été détectée et exploitée à l’échelle mondiale. D’abord repérée au Japon, elle permet aux attaquants d’exécuter du code malveillant à distance. Les experts appellent à des mises à jour immédiates des systèmes exposés.

Le langage Python est lui aussi concerné. Une vulnérabilité dans un package JSON Logger a mis en danger plus de 43 millions d’installations, exposant les systèmes à des exécutions de code malveillant. Un correctif est désormais disponible, mais tous les utilisateurs n’ont pas encore réagi.

Microsoft a révélé qu’un logiciel malveillant hébergé involontairement sur GitHub a infecté près d’un million d’appareils. Les attaquants ont diffusé ce malware via des publicités piégées sur des sites de streaming illégaux. Cette campagne de « malvertising » démontre une fois de plus les risques liés aux plateformes non sécurisées et la nécessité de vigilance face aux contenus publicitaires douteux.

Enfin, des chercheurs de Google ont identifié une faille critique affectant tous les processeurs AMD Zen. L’origine du problème vient d’une erreur cryptographique dans le processus de vérification des signatures. Cette vulnérabilité remet en question la sécurité de nombreux appareils et pourrait avoir des implications à grande échelle si elle venait à être exploitée.

Google a également récompensé les chercheurs en sécurité avec près de 12 millions de dollars en 2024. Cette initiative vise à encourager la découverte et la correction proactive des failles avant qu’elles ne tombent entre de mauvaises mains.

Les vulnérabilités de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée: