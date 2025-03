Les dernières cyberattaques (18 mar 2025)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, plusieurs attaques et menaces ont marqué l’actualité de la cybersécurité, touchant des infrastructures critiques, des plateformes populaires et des utilisateurs grand public.

Une campagne malveillante a ciblé les utilisateurs du dépôt Python Package Index (PyPI) en diffusant des bibliothèques frauduleuses se faisant passer pour des utilitaires « time ». En réalité, ces paquets cachaient des fonctionnalités conçues pour voler des données sensibles, notamment des jetons d’accès au cloud. Au total, 20 paquets ont été identifiés et téléchargés plus de 14 100 fois avant leur suppression.

Une autre menace vient d’AnubisBackdoor, un logiciel malveillant développé en Python et attribué au groupe Savage Ladybug, lui-même lié au gang cybercriminel FIN7. Ce malware permet d’exécuter des commandes à distance, d’exfiltrer des données et de contourner la plupart des solutions antivirus actuelles, rendant sa détection particulièrement complexe.

Les routeurs TP-Link Archer ont été visés par une nouvelle campagne de botnet baptisée « Ballista ». Exploitant une vulnérabilité de type exécution de code à distance (RCE), ce botnet se propage rapidement et adapte ses tactiques pour éviter d’être détecté. Des milliers d’appareils sont déjà compromis.

Par ailleurs, le groupe de cyberespionnage UNC3886, affilié à la Chine, a mené une campagne contre les routeurs MX de Juniper Networks en fin de vie. L’attaque repose sur l’installation de portes dérobées et de rootkits, permettant une persistance avancée et un contrôle total des infrastructures compromises.

Dans l’univers de la cryptomonnaie, un malware surnommé « MassJacker » a été découvert. Cette opération de détournement de presse-papiers repose sur l’utilisation de plus de 778 000 adresses de portefeuilles frauduleuses. Le but ? Substituer les transactions des victimes en redirigeant leurs actifs numériques vers les comptes des attaquants.

Les menaces ne se limitent pas aux infrastructures réseau. Une nouvelle variante du ransomware Medusa a frappé plus de 300 organisations opérant dans des secteurs critiques aux États-Unis. Les domaines touchés vont de la santé à l’éducation en passant par la finance et l’industrie. L’ampleur de cette attaque souligne la résilience du groupe derrière Medusa et l’évolution constante de ses tactiques d’extorsion.

Autre menace préoccupante : une nouvelle souche de spyware Android, baptisée « KoSpy », a été détectée sur Google Play et APKPure. Liée à des acteurs nord-coréens, cette application malveillante s’infiltre sous la couverture d’outils légitimes et compromet potentiellement des milliers d’utilisateurs.

Les cyberattaques ne se limitent pas aux logiciels malveillants. La plateforme X (anciennement Twitter) a subi une attaque DDoS massive, revendiquée par le groupe hacktiviste Dark Storm. Cette offensive a entraîné d’importantes perturbations mondiales, forçant l’activation de protections renforcées via Cloudflare.

Microsoft a également alerté sur une campagne de malvertising qui a infecté près d’un million d’appareils à travers le monde. L’attaque, largement diffusée via des sites de streaming illégaux, utilisait GitHub pour héberger des malwares sophistiqués capables de voler des informations sensibles.

Une autre campagne attribuée au groupe nord-coréen APT37 a exploité des fichiers ZIP piégés pour exécuter des scripts PowerShell malveillants. Ces attaques, visant des cibles en Corée du Sud, au Japon et au Moyen-Orient, reposent sur l’utilisation de fichiers LNK dissimulés, déclenchant une infection en plusieurs étapes.

Enfin, une nouvelle analyse de l’attaque subie par PowerSchool a révélé que l’intrusion initiale remontait à août 2024, soit plusieurs mois avant la divulgation de la violation de décembre. Cette révélation met en évidence la difficulté de détecter les compromissions à long terme dans les réseaux d’entreprise.

Ces événements mettent en évidence la diversité des menaces actuelles et la nécessité pour les professionnels de la cybersécurité de rester vigilants face à des attaques toujours plus élaborées.

Les cyberattaques de la semaine

