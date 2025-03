Les dernières cyberattaques (11 mar 2025)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine passée a été marquée par plusieurs cyberattaques d’ampleur, illustrant la diversité et l’intensité croissante des menaces numériques mondiales.

Aux États-Unis, la ville frontalière du Texas, Mission, a déclaré l’état d’urgence suite à une cyberattaque majeure contre ses systèmes gouvernementaux. La gravité de l’incident a poussé les autorités locales à solliciter l’intervention de l’État pour contenir les dégâts.

Dans un autre registre, deux grands opérateurs télécoms russes, Beeline et Megafon, ont subi d’importantes attaques DDoS, perturbant des services numériques essentiels pour des millions d’utilisateurs. Bien qu’aucune donnée sensible n’ait été compromise, ces attaques seraient liées aux tensions géopolitiques actuelles, notamment à la rupture récente des pourparlers entre la Russie et l’Ukraine.

Par ailleurs, une nouvelle menace nommée Eleven11bot a émergé, infectant plus de 86 000 dispositifs IoT, principalement des caméras de sécurité et des enregistreurs vidéo. Ce botnet, détecté par plusieurs équipes de sécurité, a été utilisé pour mener de puissantes attaques DDoS, ciblant notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, mais impliquant aussi une forte activité en provenance d’Iran.

Une campagne massive visant plus de 4 000 adresses IP appartenant à des fournisseurs d’accès internet chinois et américains a également été observée. L’objectif principal : infecter les réseaux pour y installer des logiciels de vol de données et de minage de cryptomonnaies.

De leur côté, des acteurs présumés iraniens ont exploité des emails compromis d’une entreprise indienne pour cibler avec précision des organisations aéronautiques et satellitaires aux Émirats arabes unis, utilisant une porte dérobée inédite nommée Sosano.

Le groupe chinois Silk Typhoon, connu précédemment pour avoir exploité des failles sur des serveurs Microsoft Exchange, a changé de tactique en s’attaquant désormais aux chaînes d’approvisionnement IT. L’objectif est clair : obtenir un accès initial discret aux réseaux d’entreprises.

Dans la sphère criminelle, les groupes FIN7, FIN8 et Ragnar Locker continuent d’utiliser l’outil sophistiqué Ragnar Loader pour maintenir des accès persistants dans les réseaux compromis, facilitant ainsi des opérations de rançongiciel de longue durée.

L’actualité des rançongiciels est également marquée par une forte activité du ransomware Medusa, avec plus de 40 nouvelles victimes recensées depuis janvier 2025, exigeant des rançons allant jusqu’à 15 millions de dollars. Par ailleurs, le groupe Akira a démontré sa capacité à contourner les systèmes de détection (EDR) en initiant une attaque via une simple webcam non sécurisée.

Microsoft a révélé une vaste campagne de malvertising nommée Storm-0408, affectant plus d’un million d’appareils dans le monde, dans le but explicite de voler des données sensibles. De plus, l’entreprise a alerté sur la collaboration inquiétante d’un groupe nord-coréen, Moonstone Sleet, avec le ransomware Qilin dans plusieurs attaques ciblées.

Enfin, un cas particulier de fraude aux billets de concert impliquant des employés de StubHub a permis à un groupe criminel de générer plus de 635 000 dollars en revendant illégalement près de 1 000 billets pour un concert de Taylor Swift.

Les cyberattaques de la semaine

