L’hebdo cybersécurité (23 mar 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine a été marquée par une intensification des tensions géopolitiques dans le cyberespace, avec des révélations préoccupantes sur les ambitions offensives de la Corée du Nord. Le pays a inauguré une nouvelle unité baptisée « Research Center 227 », chargée de développer des technologies de piratage avancées pour cibler les systèmes d’information occidentaux. Composée d’une équipe de 90 spécialistes internes, cette structure opérera en continu pour produire des programmes offensifs, sans intervenir directement dans les opérations à l’étranger. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large de guerre de l’information, avec en toile de fond des campagnes telles que les fausses entrevues destinées à propager des malwares ou à infiltrer des entreprises occidentales.

Sur le front du ransomware, les autorités américaines ont émis une alerte concernant Medusa, un opérateur actif depuis 2021 fonctionnant sur un modèle de ransomware-as-a-service. Utilisant le phishing pour compromettre les identifiants des victimes, Medusa applique une double extorsion : chiffrement des données et menace de divulgation publique. Son portail dédié aux fuites permet de prolonger le compte à rebours avant publication contre rançon. Plus de 300 organisations issues de secteurs variés ont été ciblées depuis février 2025.

L’espionnage et la cybercriminalité étaient également au cœur des discussions avec la fuite de plus de 200 000 messages internes du groupe de ransomware Black Basta, révélant de possibles complicités avec des autorités russes. Par ailleurs, le broker Operation Zero, spécialisé dans la vente de failles, propose jusqu’à 4 millions de dollars pour des exploits critiques de Telegram. Cette messagerie, largement utilisée dans les sphères journalistiques et militantes, est ciblée pour son potentiel d’espionnage. L’Ukraine a d’ailleurs interdit son usage sur les appareils gouvernementaux et critiques, redoutant une exploitation par les services russes.

Du côté des infrastructures critiques, un rapport confirme que le groupe chinois Volt Typhoon est resté implanté pendant près d’un an dans le réseau électrique américain. Cette présence prolongée souligne les failles persistantes dans la détection d’intrusions discrètes et à long terme sur des actifs stratégiques.

Sur le plan technologique, le déploiement de l’encryption post-quantique s’accélère. Cloudflare a annoncé l’intégration de ces algorithmes à ses services Zero Trust, notamment pour l’accès réseau et les passerelles sécurisées. L’objectif est de remplacer progressivement les mécanismes de chiffrement vulnérables face à la menace future des ordinateurs quantiques. Dans le même esprit, le Royaume-Uni a publié une feuille de route pour la transition vers des protocoles de chiffrement résistants au quantique.

Le défi de la gestion des vulnérabilités reste critique. Le National Vulnerability Database (NVD) du NIST continue de faire face à un arriéré croissant de failles non analysées, en dépit des efforts de rationalisation et du recours envisagé à l’automatisation. L’augmentation des soumissions en 2024 rend difficile une réduction du backlog, malgré l’amélioration des taux de traitement.

Côté européen, le projet de loi français prévoyant une porte d’accès dans les systèmes de chiffrement a suscité une levée de boucliers. L’application Signal avait même menacé de quitter le pays. La proposition a finalement été rejetée, mais l’épisode illustre les tensions persistantes entre exigences de sécurité publique et protection de la vie privée.

Enfin, un dysfonctionnement inattendu du côté de Microsoft : la mise à jour de mars pour Windows 11 a provoqué la suppression involontaire de Copilot sur certains appareils. Ce bug, détecté sur plusieurs versions récentes de Windows, engendre aussi d’autres problèmes, comme des écrans bleus et des crashs de SSD, rendant la stabilité des systèmes concernés incertaine.

Les actus cybersécurité de la semaine

